Michelle Salas enamora al Festival de Cannes con un vestido negro de Pronovias

La alfombra roja del festival de cine de Cannes es uno de los previos más esperados del mundo ya que año con año nos deja grandes looks dignos de la más alta consagración en el mundo de la moda, las personalidades más talentos, más estéticas y glamourosas se reunen en este desfile de alta costura y en esta edición una mexicana logró atrapar la atención de todos y todas con un look fuera de serie.

Se trata de Michelle Salas, la influencer de 33 años que ha roto todos los esquemas en cuanto a estilo y porte quien en esta ocasión merece todas las palmas por su elección, y claro su lección de moda y estilo durante la red carpet. Como ya lo habíamos previsto, forma parte de las modelos que se subieron al mermaidcore y le imprimieron su sello personal.

Michelle Salas, llevó el más elegante cola de sirena a Cannes 2023

Como ya te adelantamos, Michelle Salas fue una de las favoritas durante la degustación de estilo, moda y alta costura. Los flashes y lentes se posaron sobre su figura para traernos las imágenes más impactantes del buen gusto de la mexicana.

Y es que no es para menos, Michelle Salas fue invitada a la premier de la cinta francesa de época La Passion De Dodin Bouffant, protagonizada por dos grandes del cine francés: Juliette Binoche y Benoît Magimel.

En años anteriores, Michelle también nos ha dejado grandes experiencias estéticas con la elección de su outfit, basta con echarle un ojo a los looks que la modelo nos ha regalado, pero este año su estilo dio un leve giro.

Mientras que el año pasado nos sorprendía con un vestido amplio tipo novia, este año se decantó por un corte de sirena confeccionado en crepe negro y satén color champagne. Con un escote drapeado y un nudo perfectamente realizado a la altura del busto, Michelle nos mostró la belleza de sus afilados hombros que además se complementó con el corte tipo sirena que definió perfectamente la zona media y alta de su cuerpo.

Sin duda, el verdadero toque de estilismo y elegancia nos lo regaló la cauda de dos metros que dejó una memorable estela de elegancia y porte sobre la alfombra mientras Michelle Salas caminaba sobre ella.

Cabe destacar que la prenda Atelier Pronovias fue especialmente diseñadada y confeccionada para Michelle, su elaboración se llevó cerca de 25 horas de patronaje y 50 horas de confección artesanal.

Michelle Salas lució un vestido que se llevó 25 horas de patronaje y 50 horas de confección artesanal para su elaboración Getty images

La cereza del pastel fue un collar con diamantes, un brazalete, unas finas arracadas doradas, un lujoso reloj y el precioso y exclusivo diamante de compromiso que le dio su prometido, Danilo Díaz.

Finalizó el look con un peinado ondulado old Hollywood y como “lo que se hereda no se hurta”, Michelle Salas lleva con su propio sello el legado de su bisabuela, Silvia Pinal.