Meghan Markle cuenta que entendió lo que era ser tratada como una mujer negra cuando empezó a salir con Harry.

La duquesa de Sussex entrevistó a Mariah Carey y ambas han conversado sobre el hecho de ser birracial y el concepto de diva.

Meghan Markle habla sobre lo que significa ser birracial

Meghan Markle estrenó un podcast en Spotify en el que entrevista a mujeres conocidas para hablar de los estereotipos sociales que ellas han vivido. Su primera invitada fue Serena Williams y habló con ella sobre los conceptos erróneos de la ambición cuando se trata de una mujer.

En esta ocasión ha invitado a la cantante Mariah Carey para hablar sobre el hecho de ser birracial (algo que ambas comparten) y qué significado se da hoy en día a la palabra diva.

La duquesa de Sussex confesó: «Si hay algún momento en mi vida en el que me he centrado más en mi raza, fue solo cuando comencé a salir con mi esposo. Entonces comencé a entender cómo era ser tratada como una mujer negra. Porque hasta entonces, me habían tratado como una mujer mixta. Y las cosas realmente cambiaron».

Carey dijo que sentirse obligada a elegir entre identificarse como blanco o negro era un tema interesante para reflexionar: «Como mujer mixta, siempre pensé que debería estar bien decir que soy mixta. Pero la gente quiere que tú elijas».

Mariah Carey contó como el hecho de ser birracial la llevó a no encajar en ningún lado durante su juventud, contando cómo se mudó más de una doce de veces y tuvo que luchar para adaptarse.

«No encajaba. No encajaba. Sabes, podía estar en el área negra de la ciudad o donde mi madre eligió vivir, los barrios blancos. Y yo no encajaba en ningún lado», comenzó.

Por Lorenza García