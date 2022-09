Sharon Stone le dice no al botox.

La actriz de 64 años reveló que recientemente estuvo en una relación con un hombre más joven que terminó después de que ella se negó a recibir inyecciones para borrar las arrugas.

Después de que su joven novio le preguntó si usaba botox, la actriz respondió: «probablemente sería muy bueno para tu ego y el mío si lo hiciera«.

“Lo vi una vez más después de eso y luego ya no estaba interesado en verme. Si no me ves por más que eso, por favor encuentra tu camino hacia la salida», sentenció Stone