Los 50 son los nuevos 30, dice la supermodelo Tyra Banks en un poderoso mensaje sobre envejecer

Días después de que Gisele Bündchen dijo estar más que contenta de estar en sus 40, llega la supermodelo Tyra Baks a romper los estereotipos de las mujeres que cumplen cinco décadas. Tyra reafirmó que no se siente ‘insegura’ de tener la edad que tiene (próximamente serán 50 años el 4 de diciembre), y que el número no define a una persona.

El poderoso mensaje de Tyra Banks sobre cumplir 50 años

“Me veo en el espejo y no me siento de 50", dijo Banks a People, “creo que los 50 son los nuevos 30". Además de que reafirmó de que no se ha hecho algún arreglo estético para ‘revertir’ la edad.

“Cuando me veo al espejo, no lo veo. No he tenido ninguna cirugía plástica para la edad. No estoy en contra de ello, simplemente no me las he hecho. Quizá necesite un poco de algo —tengo 50, aunque [todavía] no. Pero no me siento insegura sobre ello”.

“Sigo diciendo que tengo 50 como una excusa. Cuando la gente me pregunta, les digo, ‘no haré eso, tengo 50'. O ‘simplemente te diré lo que pienso porque tengo 50'. Creo que los 50 son los nuevos 30".

Años atrás Tyra Banks admitió que se realizó una cirugía plástica al principio de su carrera, “Sentí la necesidad de decir la verdad” y lo hizo por una excelente razón. Como una supermodelo de renombre mundial, mentora de America’s Next Top Model, emprendedora, presentadora de televisión y autora, Banks ha sido una defensora desde hace mucho tiempo de empoderar a las mujeres jóvenes a través de la belleza. La ex modelo de Victoria’s Secret explicó las realidades de la industria del modelaje, admitiendo que no todo es natural, en su libro Perfect Is Boring, revelando que se sometió a una cirugía plástica, específicamente, que se sometió a una rinoplastia al principio de su carrera.

“Tenía huesos en la nariz que crecían y picaban”, explicó Tyra a una revista. “Podría respirar bien, pero decidí irme por la cirugía estética. ¡Lo admito! Cabello falso y me hice una nueva mi nariz. Siento que tengo la responsabilidad de decir la verdad”. Si bien la ex supermodelo afirma que aún no se ha realizado ningún “retoque por la edad” (que solo podemos asumir significa botox, estiramientos faciales, etc.), dice que se trata de fomentar un diálogo abierto y libre de juicios y prejuicios sobre el mundo de los procedimientos cosméticos. “Si te gusta tu ser natural, no te preocupes por eso”, le dijo a People. “Pero si te sientes insegura por algo... Puede existir una bolsa mágica de trucos de belleza para hacerte quien quieres ser. Permanente o temporal, yo no juzgo eso”.