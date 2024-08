El guardarropa de Meghan Markle para su viaje a Colombia, usando Victoria Beckham y a una diseñadora latina

Este pasado 15 de agosto aterrizaron Harry y Meghan Markle en Bogotá para iniciar una gira de cuatro días por Colombia. Entre prendas coloridas, firmas reconocidas y diseñadores latinos, Meghan ha mostrado un despliegue de looks muy variados en las 24 horas que lleva en este país, siendo la primera vez que lo visitan juntos en calidad de duques de Sussex (aunque ya no tengan labores en la realeza). Despidiéndose por unos días de su casa de California, Meghan y Harry cumplirán con una variada agenda mientras Markle elige un guardarropa que va desde el Caribbean chic hasta looks de corte más ejecutivo. ¿Cuál es tu favorito?

Así han sido los looks de Meghan Markle en su viaje a Colombia

Look 1: chaleco largo y pantalón de vestir en azul marino

Para reunirse con la vice presidenta de Colombia, Francia Márquez, y dar una visita al Colegio Cultura Popular, Meghan eligió un conjunto de chaleco ‘Orlinda’ con un elegante cuello camisero cerrado tipo halter y pantalones amplios ‘Arte’ de Veronica Beard, todo en azul marino. Combinado con pumps color negro de Manolo Blahnik y joyería Cartier.

Así han sido los looks de Meghan Markle en su viaje a Colombia. getty images

Look 2: vestido Caribbean chic de una diseñadora colombiana

Para visitar el Delia Zapata Art Center, Meghan se decantó por una diseñadora del país que está visitando: Johanna Ortiz, llevando el ‘Navajo Weaver’ Metallic Tweed Maxi Dress de la colección Pre Fall 24. Según la información del sitio web de este vestido, “el talento colombiano aprovecha su experiencia en glamour descalzo —y sus relaciones con diversas comunidades artesanales— para crear una muestra rica en tejidos y patrones que trascienden estaciones y hemisferios”, y que este modelo está confeccionado en una tela de tweed mixto con intrincados bordados y fibras metálicas, en una silueta entallada tipo columna.

Así han sido los looks de Meghan Markle en su viaje a Colombia. getty images

Look 3: el más cómodo y chic en tonos café

Para participar en el Foro ‘Futuro Digital Responsable’, Markle llevó una blusa satinada café de Victoria Beckham con pantalones de seda de La Ligne (de esta marca también ha usado varios jeans). Este es uno de los looks más cómodos de la duquesa, a quien le encanta usar conjuntos monocromáticos.