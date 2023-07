Lily Collins como Polly Pocket: todo lo que se sabe de la película

En medio del exitazo de Barbie, de Greta Gerwig, vendrá otra película con temática de muñecas y —posiblemente— mensaje profundo para esta existencia en el Planeta Tierra. Se trata de ‘Polly Pocket’, una adaptación protagonizada por Lily Collins y dirigida (y posiblemente escrita) por Lena Dunham.

¿De qué trata ‘Polly Pocket’ con Lily Collins?

Este live-action se dio a conocer en 2021, pero está recobrando fuerzas después de la victoria que se llevó Barbie —que podría recabar $182 millones internacionalmente—, especialmente porque también se trata de la vida de una muñeca icónica. Variety reportó los poquísimos detalles, “Polly Pocket se centrará en una mujer joven y una mujer de tamaño miniatura que forman una amistad”, y que será una película “inteligente y juguetona”.

“Polly Pocket fue responsable de incontables horas de juego durante mi infancia. Polly me proporcionó un pequeño mundo de magia y autonomía para contar al mundo, por lo que es bastante poético enfrentar ahora estas mismas ideas como directora colaborando con la brillante Lily Collins, Robbie Brenner, Mattel y MGM. Estoy emocionada de poder poner en juego tanto mi amor por esta muñeca histórica como mi profunda convicción de que las jóvenes necesitan películas inteligentes y divertidas que les hablen sin condescendencia.” lena dunham para variety.

¡Tendremos una película de Polly Pocket! 🎬😊



Según el medio People, la actriz Lily Collins será la protagonista de esta cinta. 🫢 Además, la cineasta Lena Dunham estará a cargo del guion y dirección.



👉🏽Podría estrenarse en 2024. pic.twitter.com/dIraU4Powy — Periodic (@periodicmx) July 26, 2023

Otro detalle que Dunham dio es que esta película estará enfocada en la Polly Pocket miniatura, en lugar de la nueva versión que tiene un tamaño más grandw —"digamos que Polly Pocket tuvo su hit cuando era tamaño mini miniatura en los noventa”, dijo la directora a Hollywood Reporter.

Lena Dunham es una escritora, directora, actriz y productora estadounidense, conocida principalmente por crear, escribir e interpretar el papel protagónico en la serie de televisión de HBO, Girls (2012–2017), por la cual recibió varias nominaciones al premio Emmy y dos premios Globo de Oro. Dunham nació en la ciudad de Nueva York en 1986, comenzó su carrera como cineasta haciendo cortometrajes y la película de largometraje Tiny Furniture (2010). Girls fue su primer gran proyecto televisivo y rápidamente se convirtió en un éxito tanto crítico como comercial —la serie fue elogiada por su retrato realista de la vida de las jóvenes mujeres y ayudó a impulsar la carrera de Dunham como una destacada voz en la cultura feminista.

Además de Girls, Dunham también ha dirigido varias películas, incluyendo la comedia dramática Catherine Called Birdy (2017) y la película de crecimiento personal Sharp Stick (2022). También ha escrito varios libros, incluyendo la novela semi-autobiográfica Not That Kind of Girl (2014) y la colección de ensayos Female Trouble (2019).

¿Cuándo estrena ‘Polly Pocket’ con Lily Collins?

Desde su anuncio en 2021 hasta hoy día no hay fecha de estreno para Polly Pocket —y tampoco tráiler. Además varios estrenos y producciones están en pausa por las huelgas en Hollywood del sindicato de actores de cine y televisión (SAG-AFTRA).