Las históricas tiaras de Masako de Japón y la reina Camilla en la visita de Estado de los emperadores a Inglaterra

El pasado martes 25 de junio se llevó a cabo un banquete en honor al emperador Naruhito y su esposa Masako en el palacio de Buckingham, con los reyes de Inglaterra como anfitriones. En este tipo de eventos es más que usual ver que se rescatan varias piezas de joyería históricas, que en esta ocasión, fueron usadas por Masako y la reina Camilla. Esta es la primera visita de Estado realizada por los emperadores de Japón a Londres, donde también se realizó una ceremonia militar y durante el banquete el rey Carlos III dio una divertida referencia a Pókemon: “Sólo lamento informar que en los últimos intentos de pesca no he tenido mejor suerte. La frase de Pokémon gotta catch ‘em all! puede resonar entre mis nietos, pero para mí es, quizás, una aspiración”.

Masako de Japón llevó la tiara de los crisantemos para la cena de gala en Inglaterra

La emperatriz de Japón estrenó una pieza de gran valor, la Tiara Imperial de Crisantemo. Esta tiara de diamantes es una que sólo puede ser usada por la emperatriz, y presenta un diseño de flores de crisantemo. El crisantemo, de 16 pétalos, es uno de los símbolos imperiales más importantes de Japón, y esta joya fue creada en 1917 por la casa de MIKIMOTO, que lleva operando desde 1893, y trae incorporado varios broches de crisantemos de diamantes. Todo se hizo primero para la emperatriz Teimei en 1915y a ella le han seguido la emperatriz Kõjun, la emperatriz Michiko y ahora la emperatriz Masako.

La Reina Camila y la Emperatriz Masako recorren la Galería Este para asistir al Banquete de Estado en honor al Emperador Naruhito y su esposa, la Emperatriz Masako de Japón, en el Palacio de Buckingham el 25 de junio de 2024 en Londres, Inglaterra. La pareja real japonesa llegó a Gran Bretaña para una visita de estado de tres días organizada por el Rey Carlos III. getty images

Camilla llevó la Tiara de Rubí Birmana de la reina Isabel II

La reina Camila optó por una pieza que se comisionó para la fallecida reina Isabel II: la Tiara de Rubíes de Birmania. Elaborada por la casa de Garrard, cuenta con nada menos que 96 rubíes que fueron un regalo desde Birmania: “los 96 rubíes montados en la tiara fueron originalmente un regalo de bodas para la reina por parte del pueblo de Birmania, destinados como símbolo de protección contra enfermedades y el mal”, explicó la casa joyera en un post de Instagram.

A manera simbólica del encuentro que tuvieron los emperadores de Japón y los reyes de Inglaterra, la reina Isabel II usó por primera vez la tiara birmana en su primera visita a Japón en 1975 —después vinieron múltiples eventos más donde la usó. Pasó una década para que Isabel II volviera a usarla, siendo la última vez en 2019; después de ella, Camilla la ha portado en numerosas ocasiones.