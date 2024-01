Las fotos no vistas de los premios Emmy 2024 en la after party

El Peacock Theater de Los Ángeles fue sede de la 75º edición de los Emmy Awards el pasado 15 de enero, y aunque la alfombra roja siempre es un despliegue de glamour para ver a las estrellas en sus mejores galas, son es la Primetime Emmys After Party lo que les permite celebrar a lo grande la victoria que cada uno se ha llevado en estas premiaciones.

Entre las personalidades que asistieron a este evento se encuentran Natasha Lyonne (Poker Face), Jessica Chastain (George & Tammy), Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale), Bella Ramsey (The Last of Us), Sarah Snook (Succession), Pedro Pascal (The Last of Us), Jennifer Coolidge (The White Lotus), Elizabeth Debicki (The Crown), Jenna Ortega (Wednesday), Jeff Bridges (The Old Man), Brian Cox (Succession), Kieran Culkin (Succession), Bob Odenkirk (Better Call Saul), Jeremy Strong (Succession), Anna Torv (The Newsreader), entre otros.

Las mejores fotos de la Primetime Emmys After Party

Los Premios Emmy de Primetime reconocen los logros destacados en la industria de la televisión, y la fiesta posterior es una oportunidad para que ganadores, nominados, profesionales de la industria y otros asistentes se reúnan y celebren los logros de la noche. Después de la ceremonia de premiación, que generalmente incluye la entrega de los premios Emmy en diversas categorías, los asistentes pueden reunirse en una fiesta posterior oficial organizada por los organizadores de los Premios Emmy. Estas fiestas posteriores son de un ambiente más chill y festivo. Se consideran una continuación de las festividades y una oportunidad para que la comunidad de la industria televisiva se reúna en un entorno más informal —al que ocasionalmente tenemos acceso gracias a las fotografías que sacan.

Niecy Nash y Evan Peters asisten a la fiesta posterior de los Premios Emmy de Primetime de Netflix 2024. getty

Katherine Heigl y Josh Kelley asisten a la fiesta posterior de los Premios Emmy de Primetime de Netflix 2024. getty

Ted Sarandos, CO-CEO de Netflix, Ali Wong y Bill Hader asisten a la fiesta posterior de los Premios Emmy de Primetime de Netflix 2024. getty

Caylee Cowan, Paige McGarvin y Jessica Belkin asisten a la fiesta posterior de los 75° Premios Emmy de Primetime de Lalo Tequila en una residencia privada el 15 de enero de 2024 en West Hollywood. getty

Jaden Smith asiste a la fiesta posterior de los 75° Premios Emmy de Primetime de Lalo Tequila en una residencia privada el 15 de enero de 2024 en West Hollywood, California. getty

Jenna Ortega y Bela Bajaria asisten a la fiesta posterior de los Premios Emmy de Primetime de Netflix 2024. getty