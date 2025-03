El memorable e irreverente vestido de novia que usó Yoko Ono hace 56 años

En la historia de la música y el arte existen parejas icónicas que han marcado el rumbo de la estética y una de ellas, quizá una de las más importantes en el mundo, fueron Yoko Ono y John Lennon. No sólo por la popularidad que el ex boy band tendría entonces sino por su contundente mensaje de amor, rebeldía e irreverencia.

Y es que todo en ese matrimonio fue original y poco convencional: desde el lugar, el festejo, la luna de miel y, por supuesto, el vestido de la novia y el traje con el que el novio dio el sí.

Yoko Ono y Jhn Lennon: un matrimonio poco convencional

Se casaron el 20 de marzo de 1969 en una ceremonia privada en Gibraltar. Su boda no sólo fue un acontecimiento personal, sino también un acto simbólico de paz y amor que resonó en todo el mundo.

El enlace tuvo lugar en el Rochester Hotel de Gibraltar, un territorio británico al sur de España. La elección del lugar no fue casualidad; Lennon lo describió como tranquilo, británico y amistoso, lo que facilitó el proceso legal de la boda.

Yoko Ono y John Lennon: un matrimonio poco convencional Getty images

Luego de la ceremonia religiosa, la pareja no realizó una luna de miel tradicional. En su lugar, llevaron a cabo la famosa Bed-In for Peace en Ámsterdam y Montreal: una protesta pacífica contra la guerra de Vietnam que incluyó entrevistas desde su cama en el hotel Hilton.

El matrimonio de Lennon y Ono inspiró varias canciones, incluyendo The Ballad of John and Yoko, lanzada por The Beatles en 1969. La canción narra los desafíos que enfrentaron para casarse y su activismo por la paz.

A pesar de la controversia y las críticas, John y Yoko permanecieron juntos hasta la trágica muerte de Lennon en 1980. Su historia sigue siendo un símbolo de amor, arte y lucha por un mundo mejor.

El irreverente y rebelde vestido de novia de Yoko Ono

Uno de los elementos que llama la atención, incluso 56 años después del enlace matrimonial, fue el vestido de novia de la artista japonesa, Yoko Ono. Aunque nunca fueron una pareja convencional y se mantuvieron fieles a su estilo hasta el día de su boda, el vestido de novia que eligió Yoko Ono era esencialmente sesentero:

Se trata de un minivestido blanco plisado de forma horizontal con calcetines hasta la rodilla y unos ligeros tenis casuales; además, llevó un sombrero para el sol y un par de enormes gafas de sol redondas para disfrutar del clima gibralteño junto a su amado.