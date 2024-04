Dos hijos después, Rihanna confiesa nunca haber usado ropa de maternidad por esta razón

No nos queda duda de que Rihanna impulsó una manera distinta de aproximarse a la maternidad y puso sobre la mesa un nuevo giro para enfrentar el embarazo desde la moda. La cantante de 36 años confesó recientemente que en sus dos embarazos jamás compró ropa de maternidad, y en su lugar optó por un guardarropa normal y sin estándar de tallas —y sí, con el notorio baby bump.

La razón por la que Rihanna se negó a usar ropa de maternidad

Los looks de embarazada de Rihanna fueron revolucionarios ante cómo percibimos a la moda en las mujeres que están por tener un bebé. Desde el Loewe monocromático que usó para el Super Bowl 57, pasando por el conjunto de Alaïa compuesto por sujetador de cuero marrón oscuro y una falda larga sobre un top transparente de cuello alto en la edición 95 de los premios Óscar, y el vestido denim de de Y/Project que llevó a CinemaCon 2023, cada conjunto de pregnant Riri nos volaba la cabeza.

MDurante su presentación en el Super Bowl 57 llevó un mono rojo que dejó ver a su invitado especial Getty images

A$ap Rocky y Rihanna en espera de su segundo hijo Getty images

“Simplemente me negué a comprar ropa de maternidad”, dijo a BBC News. “Pensé que lo que me quedara bien, funcionaría. Y eso me hizo desafiarme a mí misma para ser ingeniosa con el estilo [...] Simplemente quiero hacer las cosas a mi manera”.

Eso sí, contó que en su primer embarazo podía usar tacones, pero cuando estaba embarazada de su segundo bebé, tuvo que optar por la comodidad. “Con el segundo embarazo, ya tienes un niño pequeño, una barriga, es invierno, llevas un abrigo y una bolsa de bebé. Piensas, ¿tacones? Hmm, tal vez no. Por eso me volví un poco más creativa con mi estilo cómodo. Y luego me volví demasiado cómoda y sólo estaba en batas, pijamas, ropa de deporte. Ahora estoy jugando de nuevo, me estoy divirtiendo con mi ropa”.

De este lado nos declaramos fanáticas del pregnant style de Rihanna, y definitivamente abrió puertas para redefinir la moda de la maternidad.