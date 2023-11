¿Cuánto dinero gana Mariah Carey con All I Want for Christmas Is You?

La llegada de noviembre sólo puede significar una cosa: el ‘descongelamiento de Mariah Carey’ (también de Michael Bublé, pero nadie está listo para esta conversación). Año con año se hace viral que la canción All I Want for Christmas Is You sea lo más escuchado durante dos meses, dándole así mayor crédito a su intérprete, quien de hecho es considerada la “reina de la Navidad”. Por eso la cantidad de dinero que Mariah recibe cada vez que suena esta pieza, te volará la cabeza —pero no es de sorprender.

¿Cuántos años tiene la canción de Navidad de Mariah Carey?

Ya son 29 años de All I Want for Christmas. Fue escrita por Mariah Carey y Walter Afanasieff, y lanzada en 1994 como parte de su álbum navideño Merry Christmas. La letra expresa un sentimiento simple pero sincero: que lo único que quiere para Navidad es estar con su ser querido. La pegajosa melodía, el ritmo animado y la potente voz de Mariah contribuyen a su perdurable popularidad cada Navidad.

¿Cuánto dinero gana Mariah Carey con All I Want for Christmas?

“Tener el número 1 en 2019 con All I Want for Christmas fue un momento en el que simplemente me senté sola a las tres de la mañana mirando las luces del árbol de Navidad y realmente lo absorbí a un nivel humano, porque trabajas toda tu vida por algo”, confesó Carey a Billboard en 2020. “Es tan emocionante porque es en Navidad, que es mi favorita, pero también es como, qué cosa tan validante que suceda con la primera canción de Navidad que escribí. ¿Cómo iba a saber que se convertiría en una tradición cada año? No podía saberlo”.

De acuerdo con The Economist, la canción navideña de Mariah Carey le ha hecho obtener $60 millones de dólares entre 1994 y 2016, consiguiendo aproximadamente $2.6 millones USD al año. Pero las cifras se vuelven más sorprendentes: cada temporada navideña, Mariah recibe $3 millones USD por All I Want for Christmas Is You, sin contar las presentaciones de Navidad que hace y los especiales que ha preparado. De hecho este 2023 hará un tour por varias ciudades de Estados Unidos, el Merry Christmas One And All tour abarcando Nueva York, Toronto, Chicago y más.