Celebramos el cumpleaños número 32 de Zayn Malik recordando su colaboración con Versace en 2017

Zayn Malik está festejando su cumpleaños número 32 y hoy en Harper’s Bazaar queremos celebrar con el recordando aquel episodio de 2016 cuando Donatella Versace reclutó al directioner con una colección cápsula llamada Zayn X Versus.

Recientemente, tan sólo unos meses atrás de que se hiciera oficial la adhesión de Zayn Malik a la maison italiana, One Direction habría anunciado su disolución luego de haber sido un fenómeno mundial que inevitablemente llevó a sus integrantes a tener diversos conflictos irreconciliables que los llevaron a la separación definitiva y a continuar con sus respectivas carreras por separado.

La colección cápsula titulada Zayn X Versus fue lanzada en mayo de 2017, icónica por incluir prendas para hombre y mujeres con la firma del ex boyband.

Entonces, la modelo Gigi Hadid jugó un rol imprescindible para que la colaboración se llevará a cabo, ya que Donatella Versace aceptó en entrevista para el New York Times que aunque no se declaraba fan de One Direction, quedó sorprendida del atractivo físico y la madurez de quien fuera entonces el novio de su modelo estrella —y que más tarde se convertiría en el papá de la única hija de Gigi Hadid—.

Con ella trabajo todo el tiempo, por lo que me resulta normal verlos juntos. Me impresionó la madurez de Zayn. Además, un día me comentó que le gustaba mucho la moda, y fue en ese momento cuando pensé que era la imagen perfecta para el proyecto que tenía en mente Donatella Versace

La colección se convirtió en una épica colaboración entre las hermanas Hadid, Zayn Malik y Versace, ya que Bella Hadid fue coprotagonista de la cápsula que, entre otras cosas, destacó por resaltar la esencia rockera del músico a través de cazadoras de cuero, jeans con cuerdas, sudaderas y crop tops con una inspiración muy deportiva, en colores oscuros, como el negro, el gris y el morado.

Zayn X Versus Cortesía