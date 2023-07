Bárbera López: sin miedo al cambio

“Crecer es cambiar y cambiar no es traicionarse”, es la frase que resuena en mi cabeza al escuchar las palabras de Bárbara López durante nuestra entrevista de portada. Próxima a cumplir 31 años, la actriz a quien hoy vemos en el cine, la televisión y el teatro, asegura estar en su mejor momento, aceptando los cambios y buscando su propia evolución y crecimiento. “Claro que los cambios dan un poco de miedo, pero no me opongo a ellos. Yo ya entendí que hay cosas que no puedes controlar y, al final, son cambios que te impulsan a crecer y a mejorar. Es parte de nuestra evolución y me gusta”. Y ha sido gracias a este crecimiento personal, como hoy asegura haber afianzado su propia identidad. “He aprendido a ser cada vez más fiel a mí, de la mejor manera posible y sin afectar a nadie. Hoy, esa fidelidad es una combinación entre mis valores y mi esencia, entre mis gustos y mis motivaciones”.

No obstante, nos deja ver que, aunque hoy día está enfocada en su crecimiento, también se permite disfrutar del momento que está viviendo. “Lo que más me mueve, me llena y me emociona es irme descubriendo paso a paso. Me gusta disfrutar de cada etapa de la vida en la que vamos conociendo y descubriendo nuestra verdadera felicidad. Lo más importante es pasarla bien”. Es entonces cuando surge la pregunta: para ti, ¿qué es la felicidad?, a lo que ella, con gran seguridad contesta: “la felicidad es algo muy personal, que cada uno debe descubrir y aprender a vivir para sí. En este momento, yo estoy tomando el control de mi vida y de mi felicidad. Quiero seguirme descubriendo, quiero poder voltear la vista atrás y reconocer mi evolución, sabiendo que soy una mejor persona, más completa y más feliz de lo que antes fui”.

Foto 1: Bárbara lleva un vestido @fendi y joyería @tiffanyandco/foto 2: Vestido y guantes, Ferragamo. Aretes y brazalete, Tiffany & Co. Fotografías de Khristio

Su más grande pasión

Al hablar con Bárbara, no cabe duda de que su mayor motivación es la actuación. Basta con ver cómo se ilumina su mirada y sonríe con ganas al expresar lo que para ella representa el actuar. “Estoy muy emocionada porque los últimos proyectos en los que he trabajado he tenido la suerte de que sean historias que realmente me gustan y que tienen un significado especial, aunque la realidad es que, como actores, no siempre tenemos esa oportunidad. A veces hay que trabajar por necesidad, porque debemos permanecer vigentes o por no perder la práctica, y el poder hacer cosas que realmente te gusten no siempre es una opción. Hoy, me siento muy afortunada porque he podido encontrar y formar parte de ese tipo de proyectos”. Pero ¿cuáles son esas historias o personajes con los cuales realmente se siente plena? Ella nos cuenta: “Me gustan los proyectos que me retan y que me hacen hacer algo completamente distinto a todo lo anterior. Eso es algo que me gusta de ser actriz, el ponerme a prueba y demostrarme a mí misma que puedo hacerlo todo”.

No obstante, nos confiesa que hoy día no todo es trabajo en su vida. “A la fecha, me he dado cuenta de que he cumplido muchos de mis sueños y, al mismo tiempo, surgen nuevos deseos. He aprendido a valorar lo que me hace feliz y, en mi caso, mi trabajo es mi más grande pasión. Sin embargo, también me he dado cuenta de que mi felicidad no puede ser sólo laboral, sino que debo de ver también por mi vida personal. Ahora entiendo que parte de mi crecimiento en el último tiempo ha sido el encontrar ese balance”, expresa orgullosa ante el hecho de trabajar en ese encuentro entre su vida personal y la profesional.

foto 1: Vestido y pantalón (usado como detalle en mangas de vestido), Longchamp. Aretes, collares y brazalete, Tiffany & Co./ foto 2: Vestido, Bottega Veneta. Aretes y collar, Tiffany & Co. Fotografías de Khristio

En su mejor momento

Con dos grandes proyectos en puerta, la película Straight y la serie Casa Meraki, Bárbara se muestra emocionada ante el futuro próximo. “En el caso de Straight, me emociona mucho porque pude trabajar con gente muy padre como Alejandro Speitzer y Franco Masini, además del director Marcelo Tovar. Realmente la película es nuestra, y la experiencia de actuar e interactuar entre tan poca gente fue increíble. A nivel actoral, mi director me llevó a hacer algo muy diferente y a utilizar otras energías que no había utilizado nunca”. Y respecto a Casa Meraki, serie que pronto estrenará y la cual protagoniza, nos comenta: “Fue un proyecto muy lindo, es un dramedy que cuenta una historia entrañable, muy íntima y que expone eso que nadie ve”.

Finalmente, y respecto a otros planes a futuro, nos comenta: “No puedo negar que me da ansiedad no saber del todo lo que viene después, pues me gusta controlarlo todo, pero, al mismo tiempo, me gusta disfrutar del proceso y del camino, pues ese es el encanto y lo divertido de la vida, el no saber siempre qué viene después”.