Así lucía Lindsay Lohan 20 años atrás en el estreno de Mean Girls en 2004

De la mente cómica de Tina Fey llega un nuevo giro al clásico moderno: Mean Girls. La nueva estudiante Cady Heron (Angourie Rice) logra integrarse al grupo más popular de la escuela llamado “Las Plásticas”, liderado por la misteriosa abeja reina Regina George (Reneé Rapp) y por sus minions Gretchen (Bebe Wood) y Karen (Avantika). Sin embargo, cuando Cady comete el grave error de enamorarse del exnovio de Regina, Aaron Samuels (Christopher Briney), se tendrá que enfrentar a la ira de Regina. Mientras Cady se dispone a acabar con el máximo depredador del grupo con la ayuda de sus amigos marginados Janis (Auli’i Cravalho) y Damian (Jaquel Spivey), deberá aprender a mantenerse fiel a sí misma mientras navega por la jungla más despiadada de todas: la preparatoria. Bajo esta premisa llegó lo nuevo de Chicas Pesadas en 2024 para recordar los viejos tiempos, ya que es un remake que toma lugar 20 años después del original (2004), y al estreno asistió nadie menos que Lindsay Lohan usando un vestido descubierto de la espalda en estilo cut out que tiene la mezcla perfecta de lo sofisticado con lo atrevido en couture.

getty

getty

getty

Así fue el look de Lindsay Lohan al estreno de Mean Girls

Lindsay Lohan y el vestido de espalda descubierta más elegante al estreno de Mean Girls que tomó lugar en el AMC Lincoln Square Theater en Nueva York este enero 2024. La actriz de Parent Trap lució un Alexander Vauthier SS23 Couture con pronunciada espalda descubierta y un frente simulando cut outs con cinturón de pedrería, y pumps negros para armonizar.

Lindsay Lohan en el estreno de Mean Girls en 2004. getty

Han pasado muchas cosas en los últimos 20 años para Lindsay desde el estreno original de Mean Girls, película que se volvió un clásico para teens. Se convirtió en una estrella para las películas de Herbie: Fully Loaded (2005), Georgia Rule (2007) y la más reciente Falling For Christmas (2022); además de que se casó con Bader Shammas y tuvieron un hijo de nombre Luai. También hay que considerar que Tina Fey confirmó que no habría ninguna secuela para la película —"Si alguien quiere llevarnos a un viaje gratis... Creo que todas deberíamos tener un viaje gratis a un resort [...] o a un safari juntas. Y no lo filmaríamos”. Por su lado, Lindsay Lohan agradeció su presencia dos décadas después sobre este filme: “Ha resistido la prueba del tiempo. Me siento muy agradecida. Lo digo en serio, no sucede con frecuencia que tienes películas que hacen esto”.

Mean Girls estrenará en cines en febrero 2024, ¿emocionados por verla?