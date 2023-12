¿Qué revela la forma de tus uñas de tu personalidad?

La forma de tus uñas puede dar fascinantes ideas sobre aspectos de tu personalidad, reflejando rasgos que los demás pueden percibir en ti —o que tú misma percibes de ti—. Aunque estas interpretaciones no tienen una base 100% sustentada, añaden creativa al mundo de la autoexpresión. Ya sea que prefieras las líneas limpias de las uñas cuadradas, el atractivo artístico de las formas ovaladas, o lo audaz de las uñas stiletto, la forma que elijas puede ser una declaración personal. ¿Crees que coincidirá contigo?

1. Uñas cuadradas

Las personas con uñas cuadradas son vistas como prácticas, con los pies sobre la tierra y difícilmente se distraen con cosas que no los lleve por el camino que se pusieron en frente. Prefieren la funcionalidad sobre los detalles elaborados y complejos.

2. Uñas ovaladas

Las uñas ovaladas están relacionados a personas creativas, artísticas y que tienen una visión más romántica —o delusional— de la vida. Aprecian todo lo que tenga que ver con la belleza y la estética.

3. Uñas almendradas

¿Te gustan las uñas almendradas? Quizá es porque eres una persona elegante, fancy, que te gusta tener tu estilo en orden pero sin perder los toques originales. Le prestan mucha atención a los pequeños detalles y a todo lo que tenga un toque de lujo.

4. Uñas squoval

Es la combinación de square y oval (cuadrado y ovalado), que sugieren a los individuos prácticos y creativos —¿eres acaso un Géminis? Son personas versátiles, divertidas pero que no pueden arraigarse a un solo estilo.

5. Uñas stiletto

Para los atrevidos y que quieren destacar, como son un molde de uñas audaz estas personas no temen ser vistos a kilómetros de distancia, y quizá disfrutan too much de ser el centro de atención.

6. Uñas bailarina

Es una uña almendrada pero limando la punta en forma recta. Es para quienes gustan de seguir las tendencias, tienen un edgy style junto con un toque coqueto. Son audaces pero chill, sin ir más allá de una uña stiletto, por ejemplo.