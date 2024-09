Las fragancias y las bebidas otoñales pueden ir de la mano: ya sea que pertenezcas al equipo del pumpkin spice o elijas algo más audaz para la temporada, como una malteada de chocolate, estas bebidas pueden decirnos cuál es el perfume que mejor te quedaría. Sigue estas recomendaciones y no te vayas sin leer sobre los 5 perfumes ligeros y con olor a limpio que duran horas (y se usan diario).

Los mejores perfumes para usar según tu gusto en bebidas

1. Pumpkin Spice Latte: Sexy Amber by Michael Kors

¿Te imaginas envolverte en una nube de calidez mientras saboreas un Pumpkin Spice Latte? Sexy Amber de MICHAEL KORS y esta bebida otoñal están hechos el uno para el otro. La fragancia de ámbar, vainilla y sándalo de Sexy Amber es como un abrazo de invierno, complementando perfectamente el toque especiado y dulce de tu latte. Ambos ofrecen una explosión de calidez y confort que te hace sentir como si estuvieras acurrucada junto a una chimenea, ¡listo para disfrutar del mejor combo de temporada!

Notas de Salida: Ámbar.

Notas de Corazón: Flores blancas.

Notas de Fondo: Sándalo.

Lo que tu bebida otoñal favorita dice sobre el perfume que debes usar marca

2. Caramel Macchiato: The Only One by Dolce & Gabbana

La dulzura que refleja The Only One de Dolce & Gabbana donde las notas de caramelo se entrelazan con el café, crean una estela irresistible de glamour y sofisticación. Mientras saboreas el Caramel Macchiato, notas cómo el caramelo y el café se mezclan con un toque de vainilla, al igual que en la fragancia, donde la vainilla se une a las notas de caramelo para ofrecer una experiencia que es pura magia.

Notas de Salida: Vainilla, Pachuli.

Notas de Fondo: Violeta, Bergamota.

Notas de Corazón: Café, Iris.

Lo que tu bebida otoñal favorita dice sobre el perfume que debes usar marca

3. Chocolate caliente: Eilish by Billie Eilish

Una de nuestras bebidas favoritas esta temporada de frío, es un buen chocolate caliente con mini malvaviscos. Esta combinación con el perfume Eilish de Billie Eilish, es un festín sensorial que te envuelve en calidez y dulzura. La explosión inicial de azúcar, bayas rojas y mandarina en el perfume es como el primer sorbo de chocolate caliente, lleno de alegría y frescura. La vainilla y el cacao se entrelazan con notas especiadas y un toque de rosa, evocando la suavidad y el confort de cada trago cremoso.



Notas de Salida: Azúcar, bayas rojas y mandarina.

Notas de Fondo: haba tonka, ámbar, almizcle y notas amaderadas

Notas de Corazón: vainilla, cacao, notas especiadas y rosas.

Lo que tu bebida otoñal favorita dice sobre el perfume que debes usar marca

4. Vainilla Chai Latte: Her Majesty The Oud by Atkinsons

Her Majesty The Oud de Atkinsons con una rica evocación especiada y dulce de una rosa inglesa en el desierto árabe, viajamos a caballo por los misteriosos paisajes de Mesopotamia. Una fragancia nómada que enlaza Oriente y Occidente, mezclando el precioso Osmanthus con el oud con infusión de rosa turca y un intrépido acorde de cuero de silla y brida suavemente redondeado por la floralidad empolvada del iris.

Notas de Salida: Flor de osmanto, Bayas rojas

Notas de Fondo: Oud de Assan, Vainilla, Cuero

Notas de Corazón: Rosa turca, Azafrán, Iris.

Lo que tu bebida otoñal favorita dice sobre el perfume que debes usar marca

5. Malteada de vainilla: Ruby Rush by Paris Hilton

Para los amantes de lo dulce que prefieren las bebidas frías, la malteada de vainilla, cereza y crema batida; se complementa perfectamente con el perfume Ruby Rush de Paris Hilton para el clima otoñal, al compartir notas sensuales y cálidas. La cereza en ambos aporta una dulzura vibrante, mientras que la vainilla agrega calidez reconfortante, perfecta para la temporada. La textura aterciopelada del batido, gracias a la crema batida, evoca la suavidad y elegancia del perfume, creando una experiencia sensorial completa que mezcla sabores y aromas seductores, ideales para los días frescos de otoño.

Notas de Salida: Cereza, hibisco y crema batida.

Notas de Fondo: Flor del frambueso, dalia y nenúfar.

Notas de Corazón: Vainilla, almizcle y sándalo.