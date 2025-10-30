Suscríbete
Belleza

Las nails crystal glow de Simone Biles son el toque brillante ideal para una noche de gala

Simone Biles llevó una manicura elegante y radiante que se perfilan como el nuevo statement de belleza del año, se trata de las nails crystal glow

October 30, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_569061942_18539681218061188_2335897723658011097_n.jpg

Las nails crystal glow de Simone Biles son el toque brillante ideal para una noche de gala

Instagram

En su aparición durante la gala Women of the Year 2025 de Harper’s Bazaar, Simone Biles no solo brilló por su impecable presencia escénica y su físico atlético de primer nivel, sino también por un detalle que capturó la atención de todos: sus uñas. La gimnasta lució una manicura que equilibra el glam y la sobriedad, una propuesta que ya tiene nombre propio: nails crystal glow.

También te interesa...
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Eight
Belleza
Calendario lunar para cortarte el pelo en noviembre 2025
October 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Cher.png
Celebridades
Cher deslumbra con un total look negro lleno de texturas que la reafirma como ícono de estilo
October 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García

Inspiradas en el efecto del cristal pulido, estas uñas juegan con la luz de manera sutil y sofisticada. A diferencia del clásico glitter o las aplicaciones excesivas, la tendencia se enfoca en un brillo translúcido que imita el resplandor del cuarzo o del diamante. Es el tipo de manicura que se ve cara sin ser ostentosa, ideal para acompañar vestidos con textura brillante o looks de noche minimalistas.

Captura de pantalla 2025-10-30 090025 (1).png

Simon Biles durante la gala de Women of the Year 2025 de Harper’s Bazaar España

Harper’s Bazaar España / Fernando Roi

Lo interesante de las nails crystal glow es su versatilidad ya que funcionan con cualquier tono de piel y se adaptan a diferentes longitudes o formas de uña. Su acabado pulido y reflectante crea un efecto visual que estiliza las manos y aporta un aire de elegancia moderna, ese que caracteriza a las mujeres que dominan tanto el escenario como la alfombra roja.

Además, el efecto se logra con capas finas de esmalte perlado o con polvo reflectivo microfino, lo que permite replicar el look desde casa con un resultado de alto impacto.

SaveInsta.to_568836002_18539681371061188_4685944931371411814_n.jpg

Las nails crystal glow de Simone Biles

Instagram

Simone Biles lo confirma: la nueva manicura del momento no necesita color para destacar. Solo una dosis de brillo controlado, un acabado impecable y la actitud de quien sabe que la elegancia también está en los detalles.

Simone Biles tendencias en uñas nails manicure moda en uñas
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Victoria's Secret Fashion Show
Belleza
Sarah Jessica Parker trae de vuelta el peinado semirrecogido, ideal a cualquier edad
October 27, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Eight
Belleza
Cómo cuidar tu pelo durante la fase de caída sin perder su fuerza ni su brillo
October 27, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Biometric identification. Metaverse Technology concepts.
Belleza
¿Deberíamos realmente aceptar consejos de belleza de una inteligencia artificial?
October 24, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Paris Fashion Week - Womenswear Spring Summer 2026 - Day Eight
Belleza
La raya lateral regresa, el gesto más simple que transforma tu peinado con naturalidad
October 22, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
5th Annual Academy Museum Gala - Arrivals
Belleza
El Espresso Girl está de vuelta en 2025 y Hailey Bieber te explica cómo llevarlo con elegancia
El café vuelve a ocupar un lugar central en la conversación estética con el Espresso Girl que redefine la sensualidad y la calma visual del presente
October 20, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_566349693_18081752138511876_6542609530133808459_n.jpg
Belleza
Las uñas de Kim Kardashian son el statement más poderoso y elegante para Halloween
Kim Kardashian deslumbró durante el estreno de All’s Fair en Los Ángeles y su manicure todo qué ver esta temporada
October 16, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
The 2025 Victoria's Secret Fashion Show - Runway
Belleza
El nuevo rubio mantequilla de Bella Hadid es la tendencia más inesperadamente cálida del otoño 2025
Bella Hadid abandona su icónico castaño por un rubio mantequilla que redefine la sensualidad suave de temporada, un tono cálido, luminoso y con espíritu vintage
October 16, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
El_labial_favorito_de_Hoyeon_de_la_pasarela_Louis_Vuitton_Primavera_2026.jpg
Belleza
El labial favorito de Hoyeon de la pasarela Louis Vuitton Primavera 2026
Nos reunimos con la modelo y actriz coreana, y Pat McGrath, para obtener detalles de belleza exclusivos del programa
October 15, 2025
 · 
Harper’s Bazaar