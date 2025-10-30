Las nails crystal glow de Simone Biles son el toque brillante ideal para una noche de gala

En su aparición durante la gala Women of the Year 2025 de Harper’s Bazaar, Simone Biles no solo brilló por su impecable presencia escénica y su físico atlético de primer nivel, sino también por un detalle que capturó la atención de todos: sus uñas. La gimnasta lució una manicura que equilibra el glam y la sobriedad, una propuesta que ya tiene nombre propio: nails crystal glow.

Inspiradas en el efecto del cristal pulido, estas uñas juegan con la luz de manera sutil y sofisticada. A diferencia del clásico glitter o las aplicaciones excesivas, la tendencia se enfoca en un brillo translúcido que imita el resplandor del cuarzo o del diamante. Es el tipo de manicura que se ve cara sin ser ostentosa, ideal para acompañar vestidos con textura brillante o looks de noche minimalistas.

Simon Biles durante la gala de Women of the Year 2025 de Harper’s Bazaar España Harper’s Bazaar España / Fernando Roi

Lo interesante de las nails crystal glow es su versatilidad ya que funcionan con cualquier tono de piel y se adaptan a diferentes longitudes o formas de uña. Su acabado pulido y reflectante crea un efecto visual que estiliza las manos y aporta un aire de elegancia moderna, ese que caracteriza a las mujeres que dominan tanto el escenario como la alfombra roja.

Además, el efecto se logra con capas finas de esmalte perlado o con polvo reflectivo microfino, lo que permite replicar el look desde casa con un resultado de alto impacto.

Las nails crystal glow de Simone Biles Instagram

Simone Biles lo confirma: la nueva manicura del momento no necesita color para destacar. Solo una dosis de brillo controlado, un acabado impecable y la actitud de quien sabe que la elegancia también está en los detalles.

