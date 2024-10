La manicura francesa en color negro es la más original, aquí 8 diseños nada aburridos

¿Cansada de la clásica manicura con la punta de las uñas en color blanco? La forma de darles un tiwst es ahora con el color negro. Nos encanta la propuesta de black french tips para llevar en Octubre 2024, ya que se pueden usar tanto para las fiestas del 31 de octubre como por la cercanía del invierno —y claro, por la llegada del otoño—. Ya sea que optes por un look minimalista con puntas negras brillantes o añadas un poco de brillo con acentos de glitter, las puntas francesas negras ofrecen infinitas formas de expresar tu estilo personal mientras mantienes un acabado pulido y chic. No te vayas sin leer: Uñas blancas para llevar la mejor manicura neutra, aquí 9 diseños que no son aburridos.

Cómo llevar el manicure francés en color negro para Octubre 2024

Para una versión fresca de la clásica manicura francesa, ¿por qué no probar las puntas francesas negras? Aportan una vibra contemporánea y elegante a tus uñas mientras conservan ese estilo pulido que tanto nos encanta. Ya sea que prefieras algo minimalista o más juguetón, con opciones como acabados brillantes, diseños lindos e incluso puntas francesas invertidas, esta tendencia es lo suficientemente versátil como para adaptarse a cualquier ocasión y outfit.