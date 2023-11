Guía rápida para descubrir que flequillo te favorece según la forma de tu cara

La temporada otoño-invierno 2023 es ideal para realizar alguno de esos tantos cambios que no te has animado a hacer, principalmente los que tienen que ver con tu imagen y estilo, si aún no te atreves a cambiar radicalmente el color de tu cabello o a cambiar de esos lacios largos por un espectacular bob, puedes iniciar con un lindo fleco.

El fleco es un atajo para la verdadera transformación, ya que, en cosa de nada, un corte por aquí, un corte por allá cambiará radicalmente tu imagen y hacerte ver como si fueras otra persona o una versión más linda de ti misma.

Hoy en Harper’s Bazaar queremos ayudarte a tomar la decisión adecuada, recuerda que la forma del rostro influye tajantemente en el tipo de fleco que te hará ver mejor durante esta temporada de frío.

Elige correctamente el fleco que va mejor con tu cara

Para cuestiones prácticas, los tipos de cara se han clasificado de la siguiente manera:



Corazón

Cuadrada

Triángulo

Rombo

Triángulo invertido

Ovalada

Redonda

Cuadrada alargada

Tipos de cara Pinterest

Tipos de fleco adecuados según la forma de tu cara

Recto y tupido

Este tipo de fleco es ideal para caras delgadas y alargadas ya que da una ilusión de redondez en las facciones.

Getty images

Recto despuntado o cortina

El icónico fleco de Dakota Johnson es ideal para caras cuadradas o redondas, debe ir por debajo de las cejas y te sugerimos usarlo con una ligera apertura al centro en forma de V invertida, eso le dará mucho dinamismo a tu look.

Getty images

Fleco irregular

El fleco irregular favorece potencialmente a los rostros cuadrados y redondos; al centro del fleco los cortes son irregulares, pero en las orillas debe quedar por encima de las cejas para integrarlo con naturalidad al resto del peinado.

Getty images

Fleco Mullet

Es sin duda un estilo alocado y muy original, ya que es un look evidentemente irregular y muy despuntado, pero además se usa sin peinar. Simplemente debes acomodar tu melena hacia enfrente, en dirección a tu cara. Ideal para tipos de rostro en triángulo invertido y ovalado.

Getty images

Fleco Baby bang

Favorece a los rostros ovalados, en forma de triángulo invertido o incluso enmarca un rostro cuadrado. Se utiliza por encima de la ceja y es un tanto informal.

Getty images

Fleco largo

Ideal si quieres iniciar con cambios pequeños, pero progresivos y lo puede llevar cualquier tipo de rostros, pues pasa como una capa del cabello que va desde la mandíbula hasta los pómulos.

Getty images

Fleco ovalado o redondeado

Los rostros alargados y cuadrados lucen perfectamente este tipo de fleco ya que es más corto al centro y baja por el contorno del rostro hasta integrarse al resto del cabello. Ideal para cortes capeados.

Getty images

Fleco lateral

Favorece a las mujeres que prefieren llevar siempre el cabello suelto con la clásica raya que permitirá tomar el mechón para darle volumen a este fleco. Baja de la ceja al pómulo. Ideal para rostros ovalados donde la frente predomina notablemente.