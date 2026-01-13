Suscríbete
Belleza

Guía para usar un antifaz térmico de gel y reducir ojeras de forma efectiva

El antifaz térmico de gel puede ayudar a mejorar ojeras y bolsas si se usa en el momento correcto. Frío o calor, tiempos y claves para integrarlo bien a tu rutina

Enero 13, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Guía para usar un antifaz térmico de gel y reducir ojeras de forma efectiva.jpg

Guía para usar un antifaz térmico de gel y reducir ojeras de forma efectiva

Instagram

Las ojeras no responden a una sola causa y, por lo mismo, tampoco a una solución única. Retención de líquidos, falta de sueño, estrés visual, sensibilidad cutánea o cambios de temperatura pueden intensificarlas. En ese escenario, el antifaz térmico de gel se ha convertido en una herramienta discreta y sorprendentemente eficaz cuando se usa con criterio. No es un atajo milagroso, pero sí un aliado real dentro de una rutina bien pensada.

También te interesa...
concealer corrector de ojos
Belleza
Estos son los mejores correctores de ojeras (concealer), y son súper hidratantes: guía 2023
Octubre 02, 2023
 · 
Regina Barberena
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-371.jpg
Belleza
5 técnicas para desaparecer las complejas y temidas ojeras
Agosto 05, 2017
 · 
Harper’s Bazaar

La clave está en entender cuándo usar frío y cuándo calor. El gel permite ambas funciones, y ahí reside su ventaja. En frío, el antifaz ayuda a desinflamar, a contraer los vasos sanguíneos y a aliviar la congestión que provoca bolsas y sombras violáceas. Es ideal por la mañana, después de dormir poco o tras jornadas largas frente a pantallas. En calor, en cambio, favorece la circulación y relaja la zona periocular, algo útil cuando hay tensión, rigidez o cansancio profundo al final del día.

Para aprovechar el frío, basta con colocar el antifaz en el refrigerador (no en el congelador) entre 15 y 30 minutos. El contacto debe sentirse fresco, nunca agresivo. Aplicarlo directamente sobre la piel limpia durante 10 a 15 minutos es suficiente para notar una mirada más descansada. Si se combina con un contorno de ojos ligero, el efecto se potencia ya que el frío ayuda a que el producto se asiente mejor sin saturar.

El uso en calor requiere un poco más de atención. El antifaz debe templarse siguiendo las instrucciones del fabricante, asegurándose de que la temperatura sea agradable. Este modo es especialmente útil para quienes sufren ojos secos, tensión ocular o dolores de cabeza leves que se reflejan en la mirada. Aquí, el tiempo recomendado suele ser similar, en sesiones cortas, constantes y conscientes.

Un error común es pensar que más tiempo equivale a mejores resultados. La zona de los ojos es delicada y responde mejor a estímulos breves y repetidos que a exposiciones prolongadas. La constancia —no la intensidad— es lo que marca la diferencia.

También es importante no usar el antifaz como sustituto de otros cuidados. Dormir bien, hidratarse y proteger la piel del sol siguen siendo factores determinantes. El antifaz funciona como complemento, no como reemplazo. Integrarlo dos o tres veces por semana, adaptando frío o calor según la necesidad del día, suele ser suficiente para notar cambios visibles.

Antifaz de gel (1).jpg

El antifaz funciona como complemento, no como reemplazo

Pinterest

Desde una perspectiva de bienestar, este gesto tiene un valor añadido ya que obliga a detenerse. Quince minutos con los ojos cerrados, sin estímulos externos, también impactan en la expresión del rostro. Menos tensión se traduce, inevitablemente, en una mirada más abierta.

Usado correctamente, el antifaz térmico de gel no promete borrar las ojeras, pero sí mejorar su apariencia de manera honesta y sostenida. En una rutina de belleza cada vez más enfocada en el cuidado consciente, ese matiz importa.

ojeras cara
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Cómo mantener a salvo tu pelo recién teñido.jpg
Belleza
Cómo mantener a salvo tu pelo recién teñido
Enero 13, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
El truco de estilo de Julia Roberts que nunca pasa de moda y la mantiene rejuvenecida.jpeg
Belleza
El truco de estilo de Julia Roberts que nunca pasa de moda y la mantiene rejuvenecida
Enero 12, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Las uñas metálicas de Loreto Peralta.jpg
Belleza
Las uñas metálicas de Loreto Peralta
Enero 09, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
35th Gotham Film Awards - Arrivals
Belleza
Diseños de uñas cuadradas perfectas si aún no estás lista para volver al maximalismo
Enero 09, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Street Style - Berlin - August, 2025
Belleza
¿Es importante cambiar de look cuando empieza el año?
Cambiar de look al iniciar el año puede ser un gesto simbólico, emocional o simplemente práctico. Qué dice la psicología, cómo lo interpreta la moda y cuándo tiene sentido hacerlo —o no—
Enero 07, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Icy makeup, el maquillaje del invierno que redefine el concepto de piel luminosa.jpg
Belleza
Icy makeup, el maquillaje del invierno que redefine el concepto de piel luminosa
Tonos fríos, acabados perlados y una nueva forma de entender la luminosidad definen el icy makeup, la tendencia de maquillaje que marca el invierno con una estética limpia y sofisticada
Enero 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Closing Red Carpet - 22nd Marrakech International Film Festival
Belleza
¿Cuándo sí y cuándo no debes teñirte el pelo de rubio?
Teñirse de rubio puede ser un acierto o un error según el estado de tu cabello, tu rutina y el matiz elegido
Enero 06, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
¿Quién es la nail artist que elabora los diseños de uñas de Cynthia Erivo?.png
Belleza
Las tendencias de uñas que ya no usaremos en 2026
El cambio de ritmo en la moda también se nota en las manos y estas son las tendencias de uñas que pierden fuerza en 2026
Enero 03, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García