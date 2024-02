Este es el labial rojo que usa Taylor Swift y puedes utilizar estas alternativas para igualar su tono

La durabilidad del labial de Taylor Swift nos ha dejado sorprendidas, ya que, ni los besos de Travis Kelce, ni los tragos durante el Super Bowl lograron desvanecer la tintura de los labios de la cantante…

Si alguna vez has puesto atención al makeup look de Taylor Swift habrás notado que su labial siempre permanece impoluto, no se desvanece ni se corre a pesar de estar en constante contacto con los labios de Travis Kelce, hoy en Harper’s Bazaar te revelamos cuál es el secreto de la cantante para mantener intacto su labial.

El labial rojo es atemporal, nunca pasa de moda y siempre es oportuno utilizarlo de noche, de día y en todo contexto. Por su tonalidad, el rojo es asociado a la pasión, la sensualidad y el poder femenino, no en vano la artista más importante de 2023 y lo que va del año prefiere llevar siempre este feroz tono sobre los labios, que, además, hace juego perfecto con el jersey de su amado Travis Kelce.

Este es el labial rojo que utiliza Taylor Swift

La incógnita sobre el labial rojo de Taylor Swift es una de las tantas obsesiones de las swifties, por lo que ellas mismas se dieron a la tarea de revelar su más profundo secreto de makeup: se trata del LiquiLUST Legendary Wear Matte Lipstick en el tono Elson 4.

Puede adquirirlo en Sephora por 34 dólares (es decir, cerca de $600 mexicanos)

Benefit tinta para labios, 6ml

Esta icónica tinta para labios color rojo fue creado para una bailarina exótica en los años 70 y, desde entonces desde entonces se ha convertido en un culto. Tiene un preciso aplicador que se desliza sobre los labios y se difumina sobre las mejillas para para conseguir un look magnífico en segundos y el color a prueba de besos dura horas. Las celebridades, los maquilladores y las chicas de todo el mundo lo adoran.

Precio aproximado: $520

Labial líquido Retro Matte Feels So Grand, 5 ml

MAC Labial líquido Retro Matte Feels So Grand; ¡El mate supremo! La clásica textura mate en su versión líquida, con una fórmula que brinda una explosión de color de alta duración con un acabado totalmente mate para lucir labios impactantes.

Precio aproximado: $549

Rouge Allure 104 passion 3.5 gr

Una barra de labios intensa y luminosa. Una textura ultrafina que da efecto segunda piel y cuenta con una paleta de tonos intensos. Ideal para estilos afirmados y audaces.

Precio aproximado: $930