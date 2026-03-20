Suscríbete
Belleza

Equinoccio de primavera, los rituales de belleza que acompañan el cambio de estación

El inicio de la primavera invita a ajustar la rutina de cuidado personal con gestos simples que renuevan la piel, el ánimo y la forma en que te relacionas con tu imagen

Marzo 20, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
Equinoccio de primavera, los rituales de belleza que acompañan el cambio de estación.jpg

Equinoccio de primavera, los rituales de belleza que acompañan el cambio de estación

Pexels

El equinoccio de primavera marca un punto de equilibrio: el día y la noche duran lo mismo, y esa simetría también se puede trasladar a la forma en que cuidamos el cuerpo. No se trata de rituales místicos inaccesibles, sino de pequeñas decisiones que acompañan el cambio de estación y responden a lo que la piel —y la energía personal— necesitan en este momento.

La primavera no pide empezar de cero, pero sí ajustar. La piel deja atrás la sequedad del invierno, el clima cambia y la exposición solar aumenta. En ese tránsito, los rituales de belleza funcionan mejor cuando combinan intención con constancia.

También te interesa...
Joyería de inspiración orgánica para primavera
Moda
Joyería de inspiración orgánica para primavera
Marzo 19, 2020
 · 
Harper’s Bazaar
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-1195.jpg
Moda
20 Tendencias que deberías adoptar esta primavera
Mayo 17, 2017
 · 
Harper’s Bazaar

Exfoliar para soltar lo que ya no funciona

El primer gesto es evidente, pero muchas veces se pasa por alto: exfoliar con criterio. No como un acto agresivo, sino como una forma de retirar lo que se acumuló en meses anteriores.
Optar por exfoliantes suaves, enzimáticos o con partículas finas, ayuda a renovar la textura sin comprometer la barrera cutánea. Este paso no solo mejora la luminosidad; también prepara la piel para absorber mejor los productos que vienen después.
Aplicarlo una o dos veces por semana es suficiente. Más que la frecuencia, importa la calidad del gesto.

¿Exfoliar o no la piel durante el invierno.jpg

Exfoliar para soltar lo que ya no funciona

Pexels

Hidratar con fórmulas más ligeras

El cambio de estación también se refleja en las texturas. Si en invierno predominaban las cremas densas, ahora es momento de migrar hacia fórmulas más ligeras: geles, emulsiones o sueros con ácido hialurónico.
La hidratación sigue siendo central, pero con una sensación distinta: piel flexible, no saturada. Este ajuste evita la sobrecarga y permite que el rostro respire en un clima más templado.

hidratacion-barrera-cutanea

Hidratar con fórmulas más ligeras

Pexels

Integrar protección solar como hábito no negociable

La primavera amplifica la exposición al sol, incluso en días nublados. Aquí no hay margen de negociación: el protector solar se convierte en el último paso de la rutina matutina.
Elegir texturas cómodas —fluidas, con acabado invisible o ligeramente luminoso— facilita que se vuelva un hábito constante. Más que un gesto correctivo, es una forma de anticiparse.

bloqueador-para-el-sol.jpg

Integrar protección solar como hábito no negociable

Pexels

Rituales corporales que reactivan la circulación

El cuerpo también entra en esta transición. Los cepillados en seco antes de la ducha, los masajes con aceites ligeros o las duchas con cambios de temperatura ayudan a reactivar la circulación y a despertar la piel.
No es necesario hacerlo todo a la vez. Basta con integrar uno o dos de estos gestos de forma regular para notar una diferencia en la textura y la sensación general del cuerpo.

Rituales corporales que reactivan la circulación.jpg

Rituales corporales que reactivan la circulación

Pexels

Cuidar el entorno también es parte del proceso

La energía del equinoccio de primavera no solo se refleja en la piel. Ordenar el espacio, cambiar sábanas, abrir ventanas o incorporar aromas frescos (como notas cítricas o verdes) influye en cómo se percibe el cuidado personal.
La belleza, en este contexto, no es solo lo que se aplica, sino el ambiente en el que ocurre.
El impulso de renovar todo con la llegada de la primavera es común, pero no siempre necesario. Ajustar lo que ya se tiene, simplificar la rutina y elegir productos que realmente respondan a las necesidades actuales suele ser más efectivo.

primavera piel piel glowy Piel perfecta
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
Flower power los vestidos que marcarán la primavera 2026.jpg
Moda
Flower power: los vestidos más bonitos para usar en primavera 2026
Marzo 19, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Vivienne Westwood - Backstage - Paris Fashion Week - Womenswear Fall/Winter 2026-2027
Belleza
Tu piel frente a la contaminación: qué cambia y cómo protegerla en la ciudad
Marzo 17, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
El peinado pulido de Lux Pascal confirma el regreso del slicked back bun con raya lateral.jpg
Belleza
El peinado pulido de Lux Pascal confirma el regreso del slicked back bun con raya lateral
Marzo 17, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
El delineado felino de Anya Taylor-Joy que anticipa la tendencia de maquillaje que dominará la temporada.jpg
Belleza
El delineado felino de Anya Taylor-Joy que anticipa la tendencia beauty que dominará la temporada
Marzo 16, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
El corte de Jane Fonda que te hace ver elegante a cualquier edad.jpg
Belleza
El corte de Jane Fonda que te hace ver elegante a cualquier edad
Capas estratégicas, fleco ligero y volumen en la coronilla definen el corte que Jane Fonda ha convertido en su sello. Un shag corto que aporta movimiento y favorece especialmente al cabello plateado
Marzo 15, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
"The Search" Premiere - The 67th Annual Cannes Film Festival
Belleza
Cómo lograr ondas naturales sin usar calor
Trenzas, productos texturizantes y técnicas de secado que ayudan a crear movimiento en el cabello sin recurrir a planchas o tenazas
Marzo 12, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Zimmermann Fall Rtw 2026 Runway Show
Belleza
Secretos para evitar que el cabello cobrizo pierda brillo
El auge de los tonos cobrizos trae consigo el reto de mantener intensidad, brillo y profundidad, estas son las claves para cuidar este color y evitar que pierda luminosidad
Marzo 12, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
El fleco suave vuelve a ser tendencia en primavera 2026.jpg
Belleza
El fleco suave vuelve a ser tendencia en primavera 2026
El peinado de Angèle combina fleco ligero y recogido pulido, una fórmula sofisticada que redefine la elegancia contemporánea en eventos de moda
Marzo 11, 2026
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García