Cortes de cabello para adelgazar el rostro durante esta temporada de calor

Si estás en busca de un cambio de imagen progresivo, pero a la vez deseas que tu rostro luzca más delgado o tienes pómulos muy marcados, estos cortes son lo que estás buscando

No es que tener las mejillas pronunciadas sea algo que debas corregir, sin embargo, en Harper’s Bazaarn entendemos que a veces es necesario un cambio de imagen, aunque no todas se atreven a hacerlo de manera radical, sino progresivamente hasta lograr el look de tus sueños, por ello hemos preparado algunas sugerencias de cortes que adelgazarán tu rostro y harán más discretos tus pómulos para darle mayor protagonismo al mentón.

Antes de pasar a los cortes que estilizarán y adelgazarán tu rostro debes tomar en cuenta algunos otros elementos de suma importancia para tu nuevo look:



Orientación del peinado: para aprovechar al máximo el potencial de tu nuevo corte, te sugerimos que, con ayuda de tu estilista, elijas el perfil que más te favorece y con base en eso elijas de qué lado vas a peinar tu melena. Recuerda que la raya entre más alta hará más anguloso tu rostro.

Color: los colores oscuros contraen las facciones del rostro mientras que los claros lo dilatan, así que, si deseas perfilar tu cara es mejor que te decantes por los tonos oscuros.

Volumen y textura: aunque los lacios favorecen más al adelgazamiento del rostro, las ondas pueden ayudar en algunos casos, los rizados aportan mucho volumen a la parte superior del cuerpo, así que no son tan recomendables, pero tampoco es imposible lograr un perfilado si eres china.

Corte mullet extra-plano

Contrario al estilo bob, este corte lleva un ligero largo en la parte trasera, mientras que la parte delantera se desvanece reduciendo el cabello significativamente. Un tip para que no luzca desproporcionado es peinarlo de lado y darle un poco de protagonismo al fleco.

Corte mullet extra-plano Getty images

Corte de pelo bola

Ideal para las mujeres modernas, pero que aman los clásicos, este estilo está inspirado en la década de los 60’s y aunque requiere de muchos cuidados para no perder el efecto esférico, favorece al adelgazamiento del rostro siempre y cuando se mantenga liso ya que las ondas o las texturas no son recomendables.

Corte de pelo bola Getty images

Cabello largo sunkissed

Si lo prefieres largo, este corte es el estilo de Jennifer Aniston totalmente, aunque en su look noventero generalmente rompe la regla de la raya en medio, notarás que la lleva muy alta y eso ayuda a perfilar el rostro.

En versiones más recientes de su look sí se apropia de la orientación del peinado que más le favorece.