Calendario lunar para cortarte el pelo en abril 2025

Por las inclemencias del clima y el cambio de tendencias por la temporada primavera-verano 2025 este es el momento perfecto para hacer cambios ligeros —o drásticos si así lo prefieres— en tu look, esto incluye, por supuesto, un corte de pelo, quizá un cambio de color y una renovación total en el closet, lo que incluye zapatos y accesorios propios del frío invernal para arriesgarnos por prendas más fresca y coloridas durante estos meses.

Si aún no sabes cuando cortarte el pelo para obtener el resultado que estás buscando, las fases lunares son un buen indicador de cuándo sí y cuándo no. La luna tiene una fuerte influencia energética que debes usar en tu favor según la fase en la que se encuentre.

Calendario lunar para abril 2025

Durante el mes de abril 2025 la luna entrará en fase a partir de las siguientes fechas:



Luna en cuarto creciente: sábado 5 de abril

sábado 5 de abril Luna llena: domingo 13 de abril

domingo 13 de abril Luna en cuarto menguante: lunes 21 de abril

lunes 21 de abril Luna nueva: domingo 27 de abril

Los mejores días para teñirte el pelo, de acuerdo con las fases lunares son viernes 4, sábado 5, lunes 14 y martes 15 de abril —durante la luna creciente y la luna llena—.

Pexels

¿Quieres que tu cabello crezca sano y fuerte? Los días previos a la luna llena son ideales para lograr que tu cabello se vea saludable y sedoso, aprovecha para hacerte un despuntado. Te sugerimos cortarlo el jueves 10, viernes 11, sábado 12 de abril o domingo 13 de abril previo a la luna llena.

Si lo que buscas es una renovación para que crezca más rápido y con mejor salud, hazte un cambio de look más radical a partir del lunes 21, martes 22 y miércoles 23 de abril. Durante estas fechas puedes elegir cortes más arriesgados porque la luna nueva favorecerá su crecimiento acompañado de una salud impecable.

Pexels

Evita acudir a tu hair stylist durante la luna nueva —a partir del 27 de abril— ya que este periodo es de introspección y no suele ser el más favorecedor para el crecimiento y la salud del cabello. Lo que si puedes hacer durante la última fase lunar del mes que corresponde a la luna nueva es aplicar tratamientos y mascarillas reparadoras que lo preparen para mayo, si es que aún no te decides a realizarte un cambio de look definitivo, quizá el próximo mes tomes la decisión.