Brooke Shields revela cuál su secreto de natural makeup para tener los labios suaves e hidratados

En la década de los 80’s, Brooke Shields fue un icono de la belleza femenina que se enfrentó a la sexualización a muy temprana edad ya que protagonizó escenas que hoy serían duramente criticadas y polémicas gracias al cuidado de los derechos de las niñas y niños en todo el mundo.

La famosa protagonista de ‘La laguna azul’ estuvo lejos de los reflectores durante varios años, mismos en los que su belleza maduró y se pulió como un diamante, a pesar de haberse enfrentado a una época de cambios y dificultades en el medio, Brooke Shields conserva su esencia y hoy por hoy sigue brillando como la estrella que es.

Sus inconfundibles cejas voluminosas que hacen match con su sedosa melena color castaño hacen de Brooke Shields un homenaje a la belleza a través del tiempo, pero sin duda, son sus labios carnosos los que siguen destacan de entre toda la armónica composición de su rostro.

Para Brooke Shields el paso del tiempo no es un problema, incluso reconoce que el problema es para quienes verla con el rostro que tenía en los 90’s y está feliz con eso, de hecho, la actriz reconoce que actualmente el peso ya no es algo que le preocupe y si hay que elegir, sin duda elegiría la comida y el tequila.

Durante los últimos años, luego de su resurgimiento en el medio, Brooke Shields ha enfocado su carrera en trabajar por el derecho de las mujeres a envejecer, el próximo 14 de enero, su libro Brooke Shields is not allowed to get old: thoughts on ageing as a woman verá la luz luego de un par de años de arduo trabajo producto de una reflexión sobre la exigencia social a la belleza femenina.

A cierta edad, tienes que elegir entre tu rostro y tu trasero. Brooke Shields citando a Catherine Deneuve

Este es el secreto de Brooke Shields para mantener sus labios suaves e hidratados

Brooke Shields se ha encargado de nivelar la balanza y resignificar la belleza y el cuidado personal, uno de sus mejores secretos para mantener sus labios suaves e hidratados a los 59 años es la mascarilla nocturna para labios de frutos rojos y semillas coreanas de Laneige.