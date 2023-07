Así se llevarán los labios color rojo y rosa en otoño/invierno 2023

Labiales color rojo y rosa que Coco Chanel —y Taylor Swift, obvio— aprobarían. Los labiales rojos y rosas son dos tonos atemporales que han cautivado los corazones de los entusiastas del maquillaje durante generaciones. Desde el clásico glamour de Hollywood con un rojo carmesí hasta las tonalidades de roso pálido que tienen aires modernos estos colores han embellecido los labios de iconos de la moda y creadores de tendencias por igual. Los labiales rojos y rosas no son meros productos cosméticos; son declaraciones de poder, confianza y feminidad. Sumergámonos en el cautivador mundo de los labiales pink & red, explorando la variedad de tonalidades, estilos y efectos que pueden crear —hay unos que hacen efecto inyección para potenciar la apariencia de los labios. Prepárate para abrazar el arte del color de labios y descubrir un mundo de infinitas posibilidades para tu repertorio de maquillaje. Por cierto, dinos tu color de labial preferido y te diremos lo que revela de tu personalidad.

Labiales rojos para otoño/invierno 2023

Al usar labial rojo en esta temporada, la clave es mantener el resto de tu maquillaje minimalista para que el audaz color sea el protagonista. Opta por una base ligera y un toque de rubor para realzar tu brillo natural; una sombra de ojos sutil en tonos neutros complementará el labial rojo sin opacarlo. Recuerda que less is more cuando se trata de acompañar un color de labios impactante —como el rojo rubí, un escarlata ardiente o burdeos, hay un tono para cada quién.

El labial rojo no está reservado solo para ocasiones especiales; también puede realzar tu aspecto diario. Combínalo con atuendos casuales como jeans y suéter de punto para una apariencia efortless pero elegante. El labial rojo añadirá un toque de glamour y te hará sentir que puedes conquistar el mundo, incluso en los días más ordinarios —y sí, son un must si vas al Eras Tour de Taylor Swift.

• Pat McGrath Labs, MatteTrance Lipstick in Christy.

• Lancôme, L’Absolu Rouge Drama Ink Lipstick

• Laura Mercier, Velour Extreme Matte Lipstick.

• Valentino Beauty, Liquirosso Lip & Blush.

cortesía

Labiales rosa para otoño/invierno 2023

Conforme las hojas cambian a cálidos tonos de ámbar y se siente la fresca brisa, es hora de abrazar el encanto del rosa pálido y pastel. Mientras que los tonos más oscuros suelen dominar esta temporada, los que son suaves y delicados le dan un giro refrescante a la tradicional paleta de colores .

El dusty rose es tenue y sofisticado, con un toque de gris y malva, que combina bien con colores neutros como beige, topo y carbón. El blush pink complementa los tonos terrosos, mientras que el rosa cuarzo evoca los colores cambiantes de las hojas de otoño y armoniza con el borgoña profundo, el verde bosque y otros colores otoñales; el rosa pálido va bien con gris suave, blancos cremosos e incluso tonos más profundos como el azul marino.

• Charlotte Tilbury: Matte Revolution Lipstick color Pillow Talk.

• Pat McGrath Labs: Lip Fetish Divinyl Lip Shine Electric Lotus.

• Pat McGrath Labs: SatinAllure Lipstick Nude Venus.

• Too Faced: Lip Injection Cotton Candy Kisses.