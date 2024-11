8 perfumes para usar de noche durante Invierno 2024 que duran horas

Marilyn Monroe usaba unas cuantas gotas de Chanel antes de dormir (aquí están los 5 mejores perfumes florales para usar de noche), y si tú quieres oler a lo mismo que esta legendaria figura, tenemos varias opciones de los mejores perfumes que se usan de noche Edición Invierno 2024. Las noches de invierno exigen aromas ricos y cautivadores, con notas profundas de ámbar, vainilla y especias que te lleven tanto a una noche de descanso como a las salidas energizantes. El aire frío intensifica estos aromas audaces, creando una atmósfera envolvente que es a la vez acogedora e intrigante, perfecta para abrazar la magia del invierno. Lee aquí: Los 5 dupes de perfumes más famosos que debes tener en tu tocador.

¿Qué perfumes se usan de noche? Edición Invierno 2024

Cuando se trata de perfumes para mujeres en invierno, la sensualidad y la profundidad son claves. Fragancias infundidas con ingredientes opulentos como oud, pachulí y almizcle cálido resuenan con la atmósfera de la temporada, brindando una sensación duradera e íntima perfecta para las noches.

1. Chanel Coco Mademoiselle L’Eau Privée

L’Eau Privée es una reinterpretación nocturna y más íntima del icónico Coco Mademoiselle. Su descripción olfativa presenta notas de salida de mandarina, un corazón con absoluto de jazmín y pétalos de rosa, y un fondo de notas almizcladas.

2. Byredo Rouge Chaotique

Rouge Chaotique es la primera fragancia gourmet de la colección Night Veils. En las notas de salida, un preludio de preciado azafrán contrasta la frescura jugosa de la grosella negra y la bergamota con un toque de cuero especiado. Notas gourmand aterciopeladas conforman el corazón, donde sensaciones almibaradas de ciruela y la dulzura tostada del praliné se convierten en un placer irresistible. Extraída de una de las materias primas más opulentas del mundo, la sensualidad animal del oud aporta el gran final, mezclado con patchouli y equilibrado con la tensión crujiente del papiro.

3. Armani in Love With You

El perfume femenino Armani In Love With You Eau de Parfum es una combinación adictiva de cereza oriental con notas de cereza negra, jazmín y vainilla. Los tonos rosa champán del perfume capturan con precisión la personalidad moderna y sofisticada. Ideal para toda mujer que desea revelar su intensidad romántica todos los días.

4. Givenchy L’Interdit Rouge

La luminosa flor de azahar y el opulento jazmín se combinan con ardiente incandescencia. Un acorde rojo especiado compuesto por naranja sanguina, jengibre y hoja de pimienta se deja acariciar por un suave sándalo, dejando el rastro de una promesa provocadora.

5. Dolce&Gabbana Devotion

Cautiva con su carácter gourmand luminoso, reemplazando las notas de Cítricos Confitados de su versión anterior, con distintivas y reconfortantes notas superiores de Avellana que se transforman armónicamente en notas de corazón de la luminosa y fresca Flor de Naranjo, culminando con una base cálida y sensual de Vainilla de Madagascar, dos ingredientes que se preservan en continuidad con la fragancia original. Esta innovadora composición transporta a quien la lleva a un viaje olfativo inspirado en Italia y sus delicadezas con un nuevo giro reconfortante y distintivo.

6. Old Fashioned by Kilian Paris

Old Fashioned es el aroma de un exquisito whisky escocés de 18 años de malta pura; es un retrato perfumado del refinamiento, de esos que sólo llegan con el tiempo. El trigo y el bálsamo de tolú capturan este licor en el momento de degustarlo a la perfección. Old Fashioned te transporta instantáneamente a una mansión escocesa bebiendo whisky en un vaso junto a un fuego retumbante: un lujo cultivado por el tiempo y totalmente fuera del tiempo. Kilian Paris: “Los aromas de los licores son mis creaciones más personales y con ellos rindo homenaje a mi herencia Hennessy”.

7. Cartier La Panthère Elixir

Envuelve tu piel en el suave pelaje de la pantera y ríndete a la suavidad y calidez de un almizcle felino, combinado con el aterciopelado jazmín. Este acorde realza las facetas del Eau de Parfum para revelar un adictivo elixir. Una creación firmada por Mathilde Laurent, perfumista de la Maison Cartier. En términos de diseño, Cartier realza las líneas curvas de la cabeza de pantera para revelar un diseño más orgánico y primitivo. Fiel al encanto de su versión original, esta nueva interpretación suaviza el dinamismo de las líneas y fortalece el vínculo con el emblema joyero de la Maison.

8. Bottega Veneta, Come With Me

Elevado sobre una base de mármol Verde Saint Denis, este exclusivo y suave Intrecciato de ingredientes se presenta en una botella de vidrio de forma orgánica, inspirada en la herencia artesanal de la región de Véneto. Con notas de alcachofa, vetiver y vainilla, esta fragancia evoca una sensación de comodidad y calidez envolvente. Sus notas de salida incluyen Alcachofa Symtrap, aceite de bergamota y aceite de semillas de zanahoria; en el corazón, manteca de iris, absoluto de jazmín y aceite de madera de cabreuva; y en el fondo, aceite de vetiver, extracto de vainilla Bourbon y un acorde de cuero.