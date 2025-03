5 cortes de pelo ideales para primavera 2025 —y van perfecto con todos los tipos de cara

¿Cuántas veces te has detenido a hacerte un cambio de imagen por miedo a que un corte de pelo o un cambio en la colorimetría no te favorezca? Sabemos que este es un tema recurrente al momento de elegir cuál será la tendencia a la que deseas subirte y un gran porcentaje de mujeres deciden no tomar el riesgo, sin embargo, estos 5 cortes de pelo en tendencia son lo que estás buscando ya que van bien en cualquier tipo de cara.

Aquí tienes 5 cortes de pelo ideales para la primavera 2025 que favorecen a todos los tipos de rostro.