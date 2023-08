3 peinados elegantes para cabello corto que veremos en otoño/invierno 2023

Poco a poco avanzamos hacia la temporada otoño/invierno 2023, y aunque nos decantemos por los abrigos y botas largas, sabemos que el cabello es un elemento de suma importancia para seguir brillando aunque las temperaturas van bajando. Si tienes el pelo corto, toma nota de estos tres peinados que reinarán en el terreno de la elegancia y lo sofisticado, y cualquiera con cabello grueso o delgado, rizado o lacio, puede sumarse.

Peinados para cabello corto otoño/invierno 2023

Ya desde 1920, el pelo corto era representado en movimientos como el Jazz Age, haciendo popular un estilo de corte coqueto y divertido. Hoy, ésta es la respuesta de varias influencias por parte de la moda, el cine e incluso el arte, ¿cómo pasar de largo a algunas de nuestras favoritas, como los looks icónicos de Mia Wallace en Pulp Fiction, Elvira Hancock en Scarface o a la increíble Molly Jensen en Ghost al mejor estilo spunky pixie? Con ánimo de encontrar en el corte de pelo corto el mejor estilo para la temporada otoño/invierno 2023, te damos los tres peinados y cortes que debes tomar en cuenta.

Short shag acomodado

La versión moderna del shag cut es con varias capas y cortes muy definidos en las puntas; si tienes flequillo largo, péinalo hacia atrás para crear un estilo boyish mientras manteienes la forma del pelo corto lo suficientemente despeinada para que luzca peinado. Sadie Sink decidió cortar su larga melena pelirroja para experimentar con algo nuevo: “Tener el cabello corto en realidad es mucho más manejable y no me molesta todo el tiempo. Ha sido muy liberador. Me siento muy auténtica, estoy muy feliz”, dijo Sadie a Harper’s Bazaar UK sobre este cambio radical.

Beach waves en corte recto

El hecho de que ya no sea verano no significa que tu cabello no pueda evocar a esos días de playa. Para romper un poco con el paradigma de cuándo debe llevarse el pelo estilo beach waves, la respuesta es, ¡siempre! Para darle un toque más elegante —digno de la época otoñal e invernal—, lleva el pelo en corte recto, prácticamente sin capas. Usa fijador para mantener las ondas y acomoda todo el peinado en una raya en medio.

Sleek extra short

Piensa en este peinado como una oda al french girl style con tintes modernos y hasta del tipo futurista. Para ello, necesitas el cabello muy corto y en pocas capas; péinalo hacia afuera con las puntas curveadas y mirando en distintas direcciones. Puedes acomodarlo detrás de las orejas y acompañar el look de arracadas grandes.