Este es el perfume favorito de Cindy Crawford, un increíble amaderado unisex

Cindy Crawford es un ícono de la moda universal, se convirtió en un estandarte de las pasarelas en los años 90’s y forma parte del grupo de las supermodelos que por cierto, próximamente estrenarán documental a través de Apple TV donde a través de cuatro capítulos contarán cada una su versión de lo ocurrido en el Versace Fall 1991 cuando la historia de la moda se revolucionó.

C de The Perfumer’s Story by Azzi pertenece a la familia olfativa almizcle amaderado floral, lo cual da un toque de particularidad a este exclusivo perfume ya que es unisex, apto para hombres y mujeres de cualquier edad.

En sus notas de salida contiene neroli y pimienta, las notas del corazón son maderas blancas y en las notas de fondo contiene vetiver, ládano, madera de gaiac y almizcle blanco por lo que es ideal para utilizarse de noche en la temporada otoño invierno.

C de The Perfumer’s Story by Azzi, el perfume de Cindy Crawford Fragrantica

La nariz detrás de este gran perfume se encuentra es Azzi Glasser. Se trata de un perfume de culto, muy exclusivo para alguien como la supermodelo de los años 90’s que junto a Linda, Naomi y Christy revolucionaron la historia de las pasarelas, este perfume fue el obsequio de cumpleaños número 50 de Cindy Crawford por parte de su marido Rande Gerber.