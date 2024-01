Estas son las 20 mejores frases que existen sobre perfumes

Etéreos y por ocasiones imperceptibles, los perfumes pueden transformar (para bien o para mal) el look de una persona. Por eso te contamos algunas de las frases de perfumes más famosas. Palabras más o palabras menos, al los perfumes se les ha dedicado libros, canciones y, por supuesto, frases. Aquí algunas de las más memorables.

Las 20 mejores frases sobre perfumes de mujer

1. El perfume es como el amor, sólo un poco no es suficiente, Estée Lauder

2. El accesorio invisible para cualquier prenda es el perfume, Carolina Herrera

3. El perfume de una mujer dice más sobre ella que su caligrafía, Christian Dior

4. El perfume es la forma más intensa del recuerdo, Jean Paul Guerlain

5. El perfume vive en el tiempo; tiene su juventud, su madurez y su vejez, Patrick Süskind

6. Tu perfume es tu mensaje, tu slogan perfumado, Maurice Roucel

7. El perfume, historia de olores, es una poesía de la memoria, Jean-Claude Ellena

8. El perfume es una obra de arte que pertenece al patrimonio de la intimidad, Francis Kurkdjian

9. ¡El perfume es la última y la mejor reserva del pasado, la que cuando todas las lágrimas se han secado, puede hacer que volvamos a llorar!, Marcel Proust

10. El perfume es un paréntesis, un momento de libertad, paz, amor y sensualidad entre los problemas de la vida moderna, Sonia Rykiel

getty images

11. El perfume le da el toque final a la elegancia, un detalle que subraya sutilmente el aspecto, un extra invisible que completa el hombre y la personalidad de una mujer, Gianni Versace

12. Un perfume es un objeto íntimo, es el reflector del corazón, Emanuel Ungaro

13. Un perfume es como una prenda de vestir, un mensaje, una forma de presentarse, un traje que difiere según la mujer que lo usa, Paloma Picasso

14. Señoras, un hombre nunca recordará su bolso, pero recordará su perfume, Olivier Creed

15. No hay mujeres a las que no les guste el perfume, hay mujeres que no han encontrado su olor, Marilyn Monroe

16. El perfume abre infinitos horizontes. Apela tanto a los sentidos como a la imaginación. Como un encantamiento, funciona en un nivel instintivo y al mismo tiempo es extremadamente sutil, Nino Cerruti

17. No es posible la elegancia sin perfume. Es el accesorio invisible, inolvidable, Coco Chanel

18. La infancia huele a perfumes y brownies, David Leavitt

19. Un perfume es algo increíblemente íntimo. Puede evocar pensamientos específicos o recuerdos y es un poco diferente para cada persona que lo usa, Elizabeth Taylor

20. Aplíquese perfume donde quiera ser besada, Coco Chanel