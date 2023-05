Total look floral, la tendencia que te hará conquistar el verano

Esta tendencia floral es un tanto atrevida ya que se trata de hacer combinaciones de estampados llamativos que nunca antes te hubieras atrevido a hacer.

La tendencia Total look floral tiene como objetivo jugar con tu cretatividad en cuanto cortes y accesorios de tu outfit, no necesariamente deben ser prendas que armonicen tu look, porque sabes lo difícil que es llevar un outfit equilibrado cuando aparecen los estampados y las texturas florales.

Te presentamos algunas sugerencias de la tendencia más femenina para el verano, atrévete a lucirla y echa a volar tu imaginación.

Total look floral para el verano, te encantará

Vestido floral con hombros descubiertos Getty images

Un vestido floral te hará lucir muy coqueta, pero sobre todo te hará sentir muy cómoda contra los calurosos días de verano. Si tienes el cabello largo recuerda peinarlo de manera un tanto desarreglada e informal, para que luzcas un look natural.

Estampados florales, volvieron para quedarse Getty images

Recuerda que no es necesario que los colores y las formas de tu look combinen de acuerdo a las convencionales y aburridas reglas de la moda, en realidad mientras más colorida y más floreada lograrás atraer más la atención.

Asegúrate de usar prendas con cortes novedosos y atrevidos, para equilibrar puedes utilizar alguna prenda de mezclilla lisa.

Respecto a los zapatos puedes elegir unas botas medias debajo de las rodillas o incluso unas sandalias altas, eso dependerá del contexto de tu outfit, si hace mucho calor quizá debas optar por las sandalias, pero si el plan es por la tarde o la noche, quizá será mejor opción llevar las botas.

Estampados florales con sandalias o botas, elige la opción que te haga sentir más cómoda Getty images

Total look floral es un increíble opción para las mujeres que están a punto de ser mamás, pues además de resaltar su feminidad, da un toque de ternura ante el florecer de la vida que está a punto de llegar.

Sabemos que aunque es una etapa de muchos cambios inesperados y distintos a cualquier otra etapa de tu vida, un embarazo siempre es un antes y un después. Lúcelo con mucho amor con un look floreado en verano.

Total look floral durante el embarazo Getty images

Nunca nos casaremos de las flores, son un elemento atemporal y siempre vigente en nuestros guardarropas, pero en primavera y verano tienen un sentido especial relacionado al resurgimiento y al renacer después de temporadas difíciles, que en este caso representaría el invierno.

Puede ser con faldas de tubo, vestidos tipo midi, con escotes pronunciados o quizá unos más discretos, el punto es que las flores te hagan sentir cada vez más bonita y más segura de ti misma.