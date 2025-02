Cada año, el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York recibe a las celebridades del momento, y también a las más icónicas y legendarias de la industria para celebrar el evento de moda más importante de la temporada: la MET Gala.

Además, todas y cada una de estas galas en su historia han tenido una temática que las celebridades deben cumplir como dresscode, es ahí donde las casas de Alta Costura más importantes del mundo junto con diseñadores, makeup artists, hairlook artists y celebridades se dan rienda suelta en creatividad y estilo lo que convierte a esta gran alfombra roja en un verdadero festival de moda, lujo y sofisticación.

Este año no podría ser la excepción: esperamos con emoción los looks de Salma Hayek, Zendaya, Shakira y ¿por qué no? Hasta Taylor Swift —si es que decide regresar a la gala después de casi 10 años de ausencia— cabe recordar que su última aparición en la ceremonia fue en 2016 con Manus x Machina: Moda en una era de tecnología.

¿De qué se trata ‘Tailored for You', la temática de la MET Gala 2025?

Esta mañana fue anunciada la temática para MET Gala 2025 que se llevará a cabo el próximo 5 de mayo en el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York: Tailored for You, esta temática es una invitación abierta a presentar una versión enaltecida de tu estilo personal.

Este nombre hace alusión a la temática de la exhibición, que se centrará principalmente en piezas de sastrería, este año la exposición del museo será ‘Superfine: La sastrería del estilo negro’.

El vestido rojo fuego de Gucci que llevó Salma Hayek a la MET Gala 2023 fue recreado por Anthony Rubio Getty images

Los y las invitadas a la Gala deben cumplir con el código de vestimenta —entre muchas otras reglas como olvidarse esa noche de sus redes sociales y su celular— por lo que esperamos ver sombreros, corbatas, broches y pañuelos de bolsillo también tomen protagonismo en esta noche tan especial.

La exclusiva lista de invitados e invitadas aún es un misterio, pero hay celebridades que se nos viene a la cabeza de inmediato al pensar en estilos clásicos, formales y distinguidos.

Anfitriones de la MET Gala