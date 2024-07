Sarah Jessica Parker llevó leggings negros para armar un look de gala, y así lo puedes copiar

Si eres como yo y con cada imagen que sale de Sarah Jessica Parker como Carrie Bradshaw añades un nuevo look inspiración a tu mood board, entonces esta peculiar combinación te interesa. La actriz fue vista en el set de And Just Like That tomada de la mano con Aidan (!!!) y más allá de que su mermaid hair brilló a la distancia, fue el audaz outfit de gala que formó con un par de leggings negros, un tipo de blusón strappless y tacones a juego lo que nos enamoró mucho más. Y sí, hay maneras de llevar leggings de forma elegante, solo hay que hacer un par de ajustes en ciertas prendas y usar los colores indicados para obtener un conjunto digno de las calles de Nueva York.

El look con ropa negra y leggings de Carrie Bradshaw (SJP) para ir cómoda y de gala

Pensemos en este look como uno ideal para la transición de temporadas: entre la comodidad de los leggings y la versatilidad de un camisón de tul o transparencia, podemos llevar estas prendas con tacones abiertos o incluso botas de tacón. Y es que las transparencias nunca han sido ajenas al personaje de Parker, a quien hemos visto recorrer las calles de su ciudad preferida con varias capas para formar un outfit diverso.

Sarah Jessica Parker llevó leggings negros para armar un look de gala. getty images

¿Los leggings negros combinan con algo?

La respuesta es ¡sí! Desde vestidos o faldas, hasta blusas largas o suéteres amplios, todo esto te ayuda a tener una silueta favorecedora mientras usas leggings negros. Así como el look de Sarah Jessica Parker para And Just Like That, tenemos otros conjuntos en mente para crear con esta versátil pieza.

Entre el resurgimiento del estilo Y2K, están los pantalones súper cortos, que en versión legging puede funcionar muy bien con blazer anchos o un suéter oversize, y si quieres un look más relajado, puede ser con una sencilla t-shirt blanca.

getty images

Para la llegada de otoño-invierno, ya nos estamos saboreando lo cómodo que es el conjunto de suéter largo con leggings. Puedes añadir botas de motociclista para un aspecto más edgy

getty images

Para salidas nocturnas, puedes jugar con las dimensiones, como una combinación de leggings de bailarina con una playera de hombros bombachos y una camisa blanca XL encima. Añade tacones y un bolso de fiesta y tendrás un look ganador.

getty images

Las chaquetas cortas pueden ser el complemento ideal si tus leggings son acampanados. Un conjunto total black para añadir cierta elegancia, y lo puedes combinar con tacones bajos, flats o tenis.

getty images

Y aludiendo al estilo de Carrie Bradshaw, podemos llevar una falda burbuja que tanto está de moda, junto con una playera de manga larga para cubrirnos del frío, y muchos accesorios para destacar.