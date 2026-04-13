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Rachel Zegler confirma que el vestido negro ya no es básico en la alfombra roja

La actriz redefine el vestido negro en los Olivier Awards 2026 con una propuesta que integra joyería en el diseño y marca una nueva dirección en la alfombra roja

Abril 13, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
The Olivier Awards 2026: The 50th Anniversary - Arrivals

Rachel Zegler confirma que el vestido negro ya no es básico en la alfombra roja

Jeff Spicer/Getty Images

Rachel Zegler apareció en los Olivier Awards 2026 con un vestido negro que, lejos de jugar a lo seguro, plantea una idea más precisa de hacia dónde se están moviendo las tendencias de la alfombra roja este año.

La silueta es limpia, casi lineal y sin volumen innecesario, pero esa base contenida se transforma a partir de un elemento clave: una estructura de cadenas doradas que recorre el torso y las caderas. No se trata de un detalle decorativo, sino de un recurso que redefine el vestido por completo.

Este tipo de construcción responde a una tendencia que se ha ido consolidando en alfombras recientes: la joyería deja de ser un complemento y pasa a integrarse directamente en la prenda. Collares, arneses y aplicaciones metálicas ya no se suman al look sino que lo construyen y hacen toda la diferencia.

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El resultado también habla de una nueva forma de entender el vestido ajustado. Aquí no hay transparencias ni cortes evidentes. La silueta se define a través de líneas que sugieren la forma del cuerpo sin necesidad de exponerlo. Es una lectura más controlada del bodycon, donde la estructura sustituye a la piel como elemento protagonista.

La parte superior remite a una lógica corsetera, pero sin caer en referencias literales. No hay rigidez ni dramatización histórica. La construcción es más ligera, pensada para acompañar el movimiento y no para imponerlo. Este tipo de reinterpretación se ha vuelto constante en propuestas recientes que toman códigos clásicos y los llevan a un terreno más actual.

Otro punto que refuerza la dirección del look es el styling. El cabello suelto con ondas suaves y el maquillaje en tonos cálidos mantienen el equilibrio. No hay exceso de accesorios porque no hacen falta. El vestido concentra toda la intención visual, y el resto del look se mantiene en segundo plano.

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Más allá del impacto puntual, lo que propone Rachel Zegler es una lectura clara: el negro sigue vigente, pero ya no funciona por sí solo. Necesita una intervención que lo saque de lo predecible. En este caso, esa intervención viene desde la estructura, no desde el volumen ni el dramatismo. El resultado no depende de exagerar, sino de ajustar con precisión.

Rachel Zegler vestido negro
Eurídice Aiymet Garavito García
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