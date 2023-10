Qué vestir para la Fórmula 1: guía de moda para fanáticos del automovilismo

Cuando se trata de asistir al emocionante espectáculo de las carreras de la Fórmula 1 en México, encontrar el atuendo perfecto entre estilo, comodidad y practicidad puede resultar tan estresante como una parada en los pits. Pero no tiene que ser así. Lograr este equilibrio requiere una cuidadosa selección que permita tanto la libertad de movimiento como un toque de elegancia —y de versatilidad por si el clima decide cambiar a cada hora—. Ya seas una fanática experimentada o una asistente por primera vez, crear el conjunto ideal puede mejorar tu experiencia en el circuito.

Alexandra Guerain con un conjunto compuesto por chaqueta de moto de cuero negra y roja combinada con una mini falda a juego. Complementa el look con una camiseta blanca impecable, botas negras y un bolso a juego en negro. getty

Código de vestimenta para la Fórmula 1

Aunque la FIA (Fédération Internationale de l’Automobile) no tiene un código de vestimenta F1 establecido como tal, hay algunas pautas basadas en la cultura del país y en los boletos que tengas —aún así se recomienda mantener un aspecto pulido y casual elegante pero cómodo (por ejemplo, no uses ropa de playa ni de estar en casa).

Vestirse para la F1 en México en noviembre 2023 tiende a ser diferente a prepararse para el Gran Premio en Mónaco o Abu Dabi, que suelen ser más cálidos con atuendos más sofisticado; es crucial vestirse en armonía con tu entorno, teniendo en cuenta las diferentes culturas, el clima y también el hospitality o el área en la que te tocará ver la carrera.

Alba Garavito Torre lleva una camiseta blanca de Zara, camisa vaquera azul de Zara, chaqueta de blazer extragrande en beige, vaqueros rectos blancos de Mother Denim, suéter malva sobre los hombros de Zara, gorra de béisbol beige, zapatos de Babouches Frulan en beige y un bolso de ante en tonos brandy y marrón de Paris 64. getty

T-shirt blanca con una frase, mini falda tableada y botas largas. getty

Ideas de outfits para la Fórmula 1

Existen muchas formas de vestirse para el Gran Premio de Fórmula 1; incluso se han lanzado líneas cápsula de F1 por diseñadores reconocidos. Realmente no hay manera de vestirse mal, solamente hay que ser precavidos con la variedad de climas y con un calzado cómodo.

• Estiliza una sudadera, falda plisada y botas gruesas con calcetines tobilleros y gafas de sol.

• Los conjuntos de blazer y pantalones cortos con mocasines para un estilo chic efortless.

• Un vestido midi o maxi fluido con zapatillas deportivas o las tendencias actuales: bailarinas, sandalias o zapatos Mary Jane.

• Si hace calor, cualquier conjunto de lino con cinturón de grosor medio para accesorizar.

• Blazer con jeans y sneakers chunky.

• Pantalones cargo con un suéter crop, zapatillas y gorra (dependiendo del área en la que estés).

• La chaqueta de moto de cuero rojo de Ferrari nunca pasa de moda; puedes llevarla con jeans, pantalón recto o mini falda de cuero.

• Los blazers extragrandes siguen estando de moda y son fáciles de llevar sobre leggings de cuero o pantalones de mezclilla rectos.

• Un vestido suéter y un abrigo estilo trench son un atuendo sofisticado y cómodo si el clima frío lo amerita.