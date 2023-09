New York Fashion Week: qué look del street style eres según tu signo

La Semana de la Moda de Nueva York (NYFW) Primavera/Verano 2024 se llevó a cabo del 8 al 13 de septiembre de 2023. El evento ha contado con presentaciones de más de 200 diseñadores, incluyendo tanto nombres consolidados como talentos emergentes. Sabemos que esta semana se consolida como una exhibición de las últimas tendencias en moda, así como una celebración de la creatividad y la innovación. Este año el impacto no fue menor, y tuvimos desde el retorno de Ralph Lauren desde 2019, un concierto de Sia y el debut de Peter Do como director creativo de Helmut Lang. Además es una temporada donde la calle se convierte en una pasarela, y vemos lo mejor en street style para tomar gran inspiración. Por eso decidimos hacer una selección de qué look del NYFW eres según tu signo. ¿Te sientes identificado?

Resumen de lo que hubo en New York Fashion Week

Desde la ligereza de Michael Kors hasta las emociones en Altuzarra o lo nuevo de Tory Burch en un escenario espectacular, la Semana de la Moda de Nueva York expresó su diversidad en el cuarto día de desfiles de la temporada primavera-verano 2024.

getty

Aires informales de Michael Kors

A orillas del East River, al otro lado de Manhattan, la pasarela recreó un paseo junto al mar ante la atenta mirada de actrices como Blake Lively o Halle Berry. “No les puedo llevar a Capri, pero les puedo traer a Brooklyn”, dijo sonriente el diseñador de 64 años, que siempre busca combinar elegancia con comodidad.

En su apuesta abundan los tejidos ligeros, blancos, de encaje bordado, minifaldas y blusas o pantalones con top, llevados sobre sandalias y envueltos en las notas de jazz que salen de las manos del legendario pianista Burt Bacharach.

“Todos sabemos que el mundo se ha convertido en un lugar demasiado caluroso. Y nos preguntamos cómo vestirnos, sobre todo cuando hace demasiado calor fuera, y en la oficina (con el aire acondicionado) hace demasiado frío y nos congelamos”. michael kors

Emoción en Altuzarra

En las últimas temporadas, el diseñador francoestadounidense Joseph Altuzarra se inspiraba en cuentos mitológicos o grandes viajes. Pero para esta ocasión eligió el ambiente angustioso de “El bebé de Rosemary”, clásico de la literatura fantástica salido de la pluma del novelista estadounidense Ira Levin (1929-2007) y llevado al cine por Roman Polanski.

Con un decorado sombrío y música de suspenso, la colección presenta vestidos babydoll que se llevan bajo largas chaquetas, faldas o conjuntos de satén delicadamente arrugado y adornados con perlas. Los vestidos cortos con superposiciones de tul se cubren con un velo de organza transparente, que recuerda a una muñeca.

“Quise crear una atmósfera inquietante y enigmática, sin dejar de lado el estilo y el pragmatismo cotidiano”. joseph altuzarra

En medio del caos, Tory Burch busca la calma

Minifaldas bajo parkas o chaquetas sin cuello de un violeta brillante y con lentes de cristales de colores. Entre las piezas más originales de la colección, figura un conjunto de capa y vestido en punto de viscosa que acaba en relieves redondeados.

Los tejidos son ligeros, pero crean estructura, igual que los vestidos cortados en diagonal por encima de las rodillas que dejan los hombros al aire. La creadora estadounidense también se reapropió de símbolos femeninos como el corsé, para integrarlos a una “bella femineidad”.

“En un mundo caótico, quería un poco de calma. Pero no quería caer en el minimalismo”. tory burch

Con información de AFP.