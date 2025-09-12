Suscríbete
Los siete colores que serán tendencia este otoño, según las pasarelas

Estos son los siete colores que dominarán el otoño 2025, según las pasarelas más influyentes del mundo, ¿te atreves a usarlos? Te decimos cómo…

September 11, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
the COAT By Katya Silchenko - Ukrainian Fashion Week - Spring/Summer 2026

Global Images Ukraine/Global Images Ukraine via Getty Images

Cada temporada, las pasarelas internacionales se convierten en el laboratorio cromático por excelencia que define lo que llevaremos en las calles los siguientes meses y el otoño 2025 no será la excepción. Ya hay siete colores que se perfilan como absolutos protagonistas y hoy en Harper’s Bazaar te contamos como usar el gris, negro, verde, amarillo mostaza, burdeos, azul eléctrico y marrón con sofisticación y elegancia. Todos ellos, lejos de ser elecciones casuales, responden a una narrativa que mezcla innovación, energía y la necesidad de prendas que transmitan seguridad en cualquier contexto.

Más allá de la moda efímera, estos tonos funcionan como un lenguaje visual que habla de estados de ánimo colectivos y de cómo queremos proyectarnos en el mundo.

Una paleta que equilibra lo clásico y lo atrevido

Lo fascinante de esta temporada es que los siete colores funcionan tanto en conjunto como por separado. Los neutros —gris, negro y marrón— aportan la base sólida, mientras que verde, mostaza, burdeos y azul eléctrico introducen la dosis de frescura y dramatismo que cualquier armario necesita.
Este otoño, la moda demuestra que el color no es un detalle menor, sino el verdadero hilo conductor de la temporada. Cada tono encierra una narrativa y, al adoptarlos, no solo seguimos la tendencia, sino que también enviamos un mensaje sobre cómo queremos vivir y ser vistos.

