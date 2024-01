Los mejores looks Balenciaga de Kim Kardashian ahora que es embajadora de la marca

Balenciaga ha anunciado que Kim Kardashian hará oficial su alianza con la firma y a partir de este enero 2024 se vuelve embajadora de la marca. La influencer y socialité ha participado en numerosas campañas de la casa, ha asistido a muchas pasarelas y hasta lo eligió para la Met Gala del 2021 —el icónico traje completamente negro—, pero ahora marcan una relación formal. Lee aquí: Kim Kardashian: su estilo antes y ahora.

Kim Kardashian es ahora embajadora de Balenciaga

El anuncio vino acompañado de un retrato realizado por el fotógrafo documental Platon. “A lo largo de los años, Kim Kardashian ha desfilado en el 51º show de alta costura de Balenciaga, ha acompañado a Demna en la Gala del Met de 2021 vistiendo un diseño personalizado de Balenciaga, ha asistido a desfiles de Balenciaga y ha participado en varias campañas”, dice el comunicado.

“Durante varios años, los diseños de Balenciaga han sido parte de muchos de mis looks, incluyendo algunos de mis momentos de moda más icónicos. Esta casa de moda histórica abraza la modernidad, la artesanía y adopta un enfoque innovador del diseño bajo la dirección de Demna. Para mí, esta relación de larga data se basa en la confianza mutua y en el compromiso de hacer lo correcto. Estoy emocionada por este próximo capítulo para la marca y por convertirme en su embajadora”. kim kardashian

Kim Kardashian llega a la fiesta posterior de “Saturday Night Live” el 10 de octubre de 2021 en la ciudad de Nueva York. getty

Kardashian asiste a la Fiesta de Vanity Fair de los Oscar 2022 organizada por Radhika Jones en el Wallis Annenberg Center for the Performing Arts el 27 de marzo de 2022 en Beverly Hills, California. getty

Kardashian West asiste a la Gala del Met 2021 Celebrando en América: Un Léxico de la Moda en el Museo Metropolitano de Arte el 13 de septiembre de 2021 en la ciudad de Nueva York. getty

getty

Kim Kardashian se ve en Midtown el 26 de abril de 2023 en la ciudad de Nueva York. getty

Kim Kardashian asiste a la Gala Baby2Baby 2022 presentada por Paul Mitchell en el Pacific Design Center el 12 de noviembre de 2022 en West Hollywood, California. getty

Kim Kardashian West sale del Sunday Service de K.West en el Theatre Des Bouffes Du Nord - Semana de la Moda de París Prêt-à-Porter Otoño/Invierno 2020/2021 el 1 de marzo de 2020 en París, Francia. getty

Estas noticias llegan después de que Balenciaga enfrentara una grande polémica por una campaña que presentaba niños con bolsos que incluían elementos del BDSM —Bondage; Disciplina y Dominación; Sumisión y Sadismo; y Masoquismo— y una imagen que incluía documentos sobre las leyes de pornografía infantil. Sobre ello, Kim reaccionó en su momento: “como madre de cuatro, me siento perturbada por estas imágenes. La seguridad de los niños debe ser considerada con la mayor importancia y cualquier intento de normalizar el abuso infantil de cualquier tipo no debería tener cabida en nuestra sociedad, punto. Agradezco la retirada de las campañas y la disculpa de Balenciaga. En conversaciones con ellos, creo que comprenden la gravedad del problema y tomarán las medidas necesarias para que esto no vuelva a ocurrir”, dijo Kim.