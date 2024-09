Las estrictas reglas que el público debe seguir en un desfile de The Row de Mary-Kate y Ashley Olsen

Fue el 28 de febrero de este año cuando las gemelas Mary-Kate y Ashley Olsen, directoras creativas de The Row, prohibieron los celulares en su desfile. Ayer en París no fue diferente. The Row es una extensión de sus creadoras: los reflectores quedaron atrás cuando decidieron llevar una vida discreta, sin tantos flashes, enfocándose en la moda como su carrera principal; se sabe poco de ambas, y The Row mantiene esa misma estética. La marca de moda de las populares hermanas es conocida por estas estrictas reglas en cada desfile, mismas que todos los invitados, incluyendo a celebridades, deben seguir. Esto es lo que se sabe del desfile de The Row en Paris Fashion Week.

Las reglas para ver los desfiles de The Row

The Row, cuyo sello es una estética de riqueza sigilosa (o quiet luxury), mantiene una política de especie de detox digital y prohibición de celulares. El 25 de septiembre presentaron la colección Spring 2025 con invitados como Kendall Jenner y Rosie Huntington-Whiteley; en la presentación se vio una colección llena de básicos esenciales en una paleta cromática que oscila entre el negro, beige, blanco y gris. Las estaciones se entrelazan, al igual que los suéteres combinados con sandalias.

Una vez más, The Row pidió a sus invitados que se abstengan de capturar y compartir imágenes y contenido en las redes sociales. En lugar de documentar todo en el celular, fue bajo la vieja escuela: haciendo anotaciones en un cuaderno. Los asistentes tenían en su asiento un cuaderno Midori color marfil y lujosos lápices Blachwing en megro mate (se estima que un estuche con 12 lápices cuesta $30 dólares). Y aunque no es una regla como tal, las hermanas Olsen disfrutan de darle a sus invitados un petit lunch, que en esta ocasión estuvo equipado de panadería francesa y café caliente.

Pero los éxitos no terminan con esta pasarela, puesn han abierto discretamente su primera tienda en París. La marca anunció la apertura de una boutique parisina a través de un carrusel de imágenes en Instagram, acompañada de un título simplificado, The Row Paris, 1 Rue du Mont Thabor. Esta es la primera tienda francesa de The Row, y aunque la firma, conocida por su comunicación controlada y sin adornos, ha dicho poco al respecto, la apertura marca un nuevo paso en su expansión internacional. La marca solo cuenta con otras cuatro tiendas propias: una en Londres, una en Los Ángeles y dos en Nueva York.