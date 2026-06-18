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Moda

La nueva campaña de Fendi recupera a Sarah Jessica Parker y una de las frases más famosas de la moda

Pocas piezas han trascendido las temporadas como la Baguette. Su regreso llega acompañado de un guiño que conecta la historia del bolso con una generación que aprendió a verlo como mucho más que un accesorio

Junio 17, 2026 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
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La nueva campaña de Fendi recupera a Sarah Jessica Parker y una de las frases más famosas de la moda

Fendi

La moda vive de la novedad, pero son muy pocos los objetos capaces de permanecer en la conversación durante décadas. La razón suele estar menos relacionada con el diseño que con la capacidad de generar significado. Algunos vestidos quedan asociados a una alfombra roja, ciertos zapatos a una tendencia concreta, y la Baguette de Fendi pertenece a la historia de los accesorios que lograron instalarse en la cultura popular y construir una identidad propia más allá de las pasarelas.

Esa dimensión cultural es precisamente la que Fendi explora en su nueva campaña global, una propuesta que reúne a figuras de distintas generaciones y disciplinas para reflexionar sobre la relación personal que cada una mantiene con el icónico bolso. Entre todos los nombres involucrados, uno destaca por una razón evidente: Sarah Jessica Parker.

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La presencia de la actriz no responde únicamente a su condición de referente de estilo. Su historia con la Baguette forma parte de uno de los momentos más reconocibles de la moda contemporánea. A principios de los años 2000, una escena de Sex and the City convirtió al bolso en protagonista de una conversación que sigue vigente más de dos décadas después. Cuando Carrie Bradshaw corrige a un ladrón diciendo “It’s not a bag, it’s a Baguette”, la frase trasciende el guion y se instala en el imaginario colectivo como una declaración sobre el valor emocional que puede tener un accesorio.

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Bang Chan

Fendi

La nueva campaña retoma ese legado sin convertirlo en un ejercicio de nostalgia. Fotografiada por Bibi Borthwick, la propuesta presenta a Sarah Jessica Parker junto a personalidades como Emma D’Arcy, Jessica Alba, Bang Chan, Yuqi, Mina, Ren Meguro, Iris Law, Sophie Thatcher y Tecla Insolia. Cada participante aparece con una versión de la Baguette elegida en función de su propia personalidad, reforzando la idea de que el bolso funciona como una extensión de quien lo lleva.

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Mina

Fendi

Más que una reunión de celebridades, la campaña gira alrededor del concepto de autoexpresión. Las declaraciones que acompañan las imágenes hablan de historia, actitud, familia o caos creativo, conceptos que ayudan a explicar por qué la Baguette ha mantenido su relevancia durante tanto tiempo. No se trata únicamente de un objeto de lujo, sino de una pieza capaz de adaptarse a diferentes identidades y generaciones.

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Ren Meguro

Fendi

El lanzamiento también coincide con una nueva etapa para la firma. Fendi recupera la silueta original de la Baguette dentro de la colección Otoño-Invierno 2026-2027, marcando además uno de los primeros capítulos de Maria Grazia Chiuri al frente de la casa italiana. La decisión resulta significativa porque devuelve protagonismo a los códigos que transformaron al bolso en un fenómeno global.

Fendi bolsa Sarah Jessica Parker
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