Sarah Jessica Parker homenajea a Carrie Bradshaw con un Baguette de FENDI en la semana de la moda de Milán

Durante la década de los 90’s, Sarah Jessica Parker se consolidó como una de las celebrities más relevantes no sólo en el mundo del entretenimiento, también como una guía de tendencias en la moda gracias a su papel como Carrie Bradshaw, el icónico personaje de Sex and the City, quien no solo es conocida por su estilo inconfundible, sino también por su amor por los accesorios de lujo. Entre todos, el bolso Baguette de FENDI ocupa un lugar especial en su corazón y en su clóset.

Carrie Bradshaw reafirma su amor por el Baguette de FENDI

Creado en 1997 por Silvia Venturini Fendi, el bolso Baguette revolucionó la industria de los accesorios gracias a su diseño compacto, versatilidad y elegancia. Su nombre proviene de la forma en que se lleva bajo el brazo, similar a la tradicional barra de pan francesa.

En la serie, Sex and the City, Carrie lució el Baguette en múltiples ocasiones, consolidándolo como un must-have en el armario de cualquier amante de la moda. Uno de los momentos más memorables fue cuando el icónico bolso en color morado con lentejuelas fue robado en un episodio de la serie, inmortalizando su estatus de objeto de deseo.

Gracias al revival de la moda de los años 90 y 2000, el bolso Baguette ha vuelto con fuerza, siendo reeditado por FENDI en diversas versiones modernas. Celebridades e influencers siguen rindiendo homenaje a esta pieza histórica, manteniendo su relevancia en la industria fashionista y en esta tendencia, por supuesto que debía estar presente Sarah Jessica Parker quien fue invitada especial en la Semana de la Moda de Milán para celebrar los 100 primeros años de la icónica maisón con un colorido Baguette tal y como lo hubiera hecho Carrie Bradshaw.

El icónico baguette de FENDI, favorito de Carrie Bardshaw y Sarah Jessica Parker Getty images

Si alguien sabe como focalizar el protagonismo hacia un accesorio joya como el Baguette de FENDI, ella es Sarah Jessica Parker que eligió un look sobrio compuesto por un vestido de punto en mocha mousse acanalado bajo un abrigo verde fluido que remató con unas botas altas de tacón para la Semana de la Moda de Milán.

Sarah Jessica Parker celebrando los 100 años de FENDI en la semana de la moda de Milán Getty images

Carrie Bradshaw y el bolso Baguette de FENDI forman una de las combinaciones más icónicas de la televisión y la moda. Su legado sigue vigente, demostrando que un accesorio bien elegido puede trascender décadas y tendencias. Si eres amante de la moda, este bolso es una inversión clásica que nunca pasa de moda.