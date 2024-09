La colección Tiffany Titan de Pharrell Williams ahora incluye perlas y diamantes

Tiffany & Co. anuncia los nuevos diseños de la colección Tiffany Titan by Pharrell Williams, los cuales incluyen perlas de agua dulce. Tiffany Titan by Pharrell Williams está inspirada en el tridente de Poseidón, gobernante del mar y Rey de la Atlántida, una referencia a Atlantis, la comunidad en Virginia Beach donde Pharrell Williams creció. El motivo en forma de lanza, un símbolo de individualidad audaz, contrasta con un eslabón curvo y suave. La colección está dirigida a individuos con una mentalidad única y una fuerza que confronta lo ordinario, al retratar un diálogo entre tensión, proporción y balance.

El lanzamiento inicial de Tiffany Titan by Pharrell Williams presentó diseños en oro amarillo de 18 quilates, titanio negro y diamantes. Ahora, la Casa introduce en la colección piezas de perlas y diamantes, que marcan una nueva era en la joyería al ejemplificar un diseño y artesanía creativa.

“La inspiración de la colección proviene de mi afinidad con el agua; el nombre de la colección, Titan, se inspira en Poseidón, gobernante del mar, Rey de la Atlántida. Atlantis es también el nombre de la comunidad donde crecí en Virginia Beach. En Japón, se creía que las perlas se creaban a partir de las lágrimas de criaturas acuáticas míticas, así que naturalmente me sentí atraído hacia ellas como un medio para expresar esta conexión con el agua”. Pharrell Williams

Tiffany & Co. presenta nuevos diseños de perlas de la colección Tiffany Titan by Pharrell Williams. Tiffany & Co.

Tiffany & Co. presenta nuevos diseños de perlas de la colección Tiffany Titan by Pharrell Williams. Tiffany & Co.

Los nuevos diseños de Tiffany Titan by Pharrell Williams yuxtaponen el motivo de lanza de diamantes con perlas de más de 11 mm; como resultado, forman siluetas distintivas en collares, pulseras, anillos y aretes.

Las perlas siempre han sido un sello emblemático del diseño de Tiffany, desde el conjunto de perlas de semilla que Abraham Lincoln le regaló a su esposa, Mary Todd Lincoln, para el baile inaugural presidencial en 1862, hasta las raras perlas de agua salada que se destacan en la colección cápsula Bird on a Pearl de Jean Schlumberger by Tiffany. Entre las piezas de los nuevos diseños de Tiffany Titan by Pharrell Williams destacan un collar de perlas con diamantes de aproximadamente un quilate en total, así como una pulsera de perlas con diamantes de más de dos quilates en total. En la pulsera y el collar se alternan perlas con rondeles de picos hechos de oro de 18 quilates para lograr una estética impactante.