Hanni de NewJeans es la chica Gucci por excelencia

Ya sea en el escenario con sus compañeras de NewJeans o disfrutando de un tiempo libre mientras recorre el mundo con el exitoso grupo de chicas, la cantante utiliza la moda como una extensión de su propia creatividad. Eso es lo que hace que Hanni sea una elección natural como embajadora global de Gucci, y por eso ha vuelto para encabezar la última campaña de la marca que celebra su icónico bolso Horsebit 1955 y los mocasines Horsebit 1953.

La campaña, dirigida por el director creativo de Gucci, Sabato De Sarno, y fotografiada por Tyrell Hampton en ubicaciones de Seúl, muestra a Hanni posando en sitios y atracciones notables de la ciudad. Junto a las iteraciones reconocibles del bolso Horsebit 1955, Hanni presenta tres nuevas versiones del accesorio, disponibles para su compra exclusivamente en la capital surcoreana. También es una de las pocas mujeres que modelan el mocasín 1953 en una campaña oficial para la marca.

“Es poco decir cuánto honor es ser parte de otra campaña junto al bolso Horsebit, que tiene un lugar muy especial en mi corazón, ya que fue mi primera sesión de fotos para una campaña”, dice Hanni a Harper’s Bazaar en una exclusiva. “Solo poder experimentar con todas las diferentes formas en que estilizaron el bolso Horsebit fue muy divertido, se sintió como una nueva faceta de mí, pero aún muy natural, así que realmente disfruté ese aspecto”.

TYRELL HAMPTON | GUCCI

En la nueva campaña, la estrella del pop se puede ver estilizando las dos piezas principales de varias maneras diferentes, incluyendo con una sudadera casual y una minifalda con el logo de Gucci grabado, y con un top de punto elegante, vaqueros de pierna recta y una chaqueta de cuero de lujo.

TYRELL HAMPTON | GUCCI

TYRELL HAMPTON | GUCCI

“Me gusta llevar looks realmente casuales y cómodos con mi bolso Horsebit”, dice. “Creo que el bolso en sí es muy simple pero elegante, y personalmente creo que se combina bien con looks informales. ¡La forma en que [NewJeans] se viste cuando actuamos es realmente el tipo de estilo que me gusta y en el que me siento más cómoda y segura! Así que trato de estilizarme de manera similar, pero juego con diferentes prendas en mi atuendo diario”.

Por supuesto, poder viajar por el mundo con NewJeans ayuda cuando se trata de moldear la perspectiva de Hanni sobre el estilo.

“Poder sumergirme en algo que amo tanto, y poder compartir estas experiencias con mis amigos más cercanos, es algo que aún me resulta difícil de creer y que no doy por sentado”, dice. “Siento que cuanto más experimentamos y vemos, más aprendo a apreciarlo todo”.

TYRELL HAMPTON | GUCCI

TYRELL HAMPTON | GUCCI

Según Hanni, los fanáticos pueden esperar más de ella y el resto de NewJeans pronto. No teman, Bunnies, estarán de vuelta antes de que se den cuenta.

"¡Tenemos tantas, pero tantas cosas preparadas! En primer lugar, el próximo regreso es algo que nos emociona mucho”, dice, mencionando el encuentro de fans Bunnies Camp y el concierto en el Tokyo Dome, que tendrá lugar el 26 y 27 de junio. “Hay mucho más en el futuro también que estoy deseando”.

Vía: Harper’s Bazaar US