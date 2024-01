Las fotos que nunca habías visto de Carolina Herrera (85); posee elegancia desde muy joven

Carolina Herrera es un ícono en el mundo de la moda, no solo por sus diseños y estilo, también por sus opiniones sobre la elegancia y el glamour, las cuales se han convertido en verdaderos mandamientos para mujeres de todas las edades —no por nada tenemos aquí las 14 frases de Carolina Herrera que debes anotar para entrar al 2024 sintiéndote poderosa—. La diseñadora venezolana viste a las más grandes estrellas del mundo del espectáculo y la socialité, incluso a integrantes de la realeza quienes están convencidas de que no hay firma con mayor presencia (personajes como Kate Middleton, Meghan Markle y Michelle Obama son parte de las lujosas perchas que han lucido prendas de la marca). Ahora que Carolina llega a sus 85 años, han compartido imágenes inéditas de la diseñadora en su juventud, demostrando que conserva la clase y elegancia desde hace mucho tiempo y no es de sorprender que siendo una octagenaria diseñadora conserve aún estos aspectos.



Así lucía Carolina Herrera de joven, en fotos inéditas ahora que tiene 85

Conocida por sus diseños elegantes y atemporales, Herrera ganó prominencia en la industria de la moda por su estilo sofisticado y clásico, que a menudo incorpora líneas limpias, telas lujosas y un sentido de glamour discreto. Inició su carrera como diseñadora de moda a principios de la década de 1980, y rápidamente se hizo conocida por vestir a figuras prominentes, incluidas las Primeras Damas como Jacqueline Kennedy Onassis y Michelle Obama.

Una de sus creaciones más icónicas es la blusa blanca de Carolina Herrera, una pieza clásica y versátil que se ha convertido en un elemento distintivo de su marca —aquí están las reglas de Carolina Herrera para usar la clásica camisa blanca—. A lo largo de los años, ha expandido su imperio de la moda para incluir ropa lista para usar, colecciones nupciales, fragancias y accesorios. La influencia que ha tenido en la industria de la moda le ha valido numerosos elogios y premios, y su marca continúa siendo sinónimo de elegancia y sofisticación atemporales.

Twitter House of Herrera

Con motivo de su cumpleaños 85 (8 enero) en Instagram salieron dos imágenes inéditas de la diseñadora en su juventud, demostrando que ha cargado con el sentido de clase y elegancia desde siempre, algo que poca gente puede adquirir. ¡Feliz cumpleaños a la elegancia misma!

Feliz cumpleaños a nuestra inimitable fundadora y homónima, Carolina Herrera, una inspiración constante para mujeres de todo el mundo. Que este cumpleaños esté lleno de bendiciones y alegría de vivir. equipo CH