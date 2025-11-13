Suscríbete
El regreso de los tacones como símbolo de autonomía y empoderamiento femenino

Una mirada editorial al papel de los tacones en la identidad femenina moderna y cómo su uso ha evolucionado hasta convertirse en un gesto de autonomía personal

November 13, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
El regreso de los tacones como símbolo de autonomía y empoderamiento femenino

Getty images

¿Por qué un par de tacones puede transformar una postura, una mirada y hasta la forma en que una mujer habita el mundo? Más allá de la estética, del diseño o de las tendencias que cambian con cada temporada, existe un trasfondo cultural que ha convertido esta prenda en un símbolo cargado de significado. Su historia no es lineal ni uniforme, pero sí profundamente reveladora sobre la relación entre las mujeres, su cuerpo y su presencia en la esfera pública.

Aunque hoy se asocian casi exclusivamente a la feminidad, los tacones surgieron como un elemento práctico para jinetes persas en el siglo X. Su función era asegurar el pie en el estribo y garantizar estabilidad en combate. Siglos después, al llegar a Europa, se convirtieron en un accesorio de poder entre la aristocracia masculina. Fue hasta el siglo XVII cuando las mujeres comenzaron a reclamarlos para sí, reinterpretando el diseño con más altura, curvas pronunciadas y una estética pensada para estilizar la figura. Ese gesto —apropiarse de un símbolo masculino y transformarlo— anticipaba una narrativa que seguiría desarrollándose durante los siglos siguientes.

Con el tiempo, los tacones pasaron de ser un signo aristocrático a un aliado de la moda femenina. No solo afinaban la silueta, también ofrecían una manera distinta de ocupar espacio. La columna se alinea, el paso se vuelve más firme, el sonido al caminar genera presencia. Para muchas mujeres, ese simple “clic” contra el suelo funciona como un recordatorio de su propia determinación. No es casualidad que los grandes momentos culturales de las últimas décadas —desde editoriales icónicos hasta discursos inolvidables sobre igualdad— hayan estado acompañados de tacones que materializan confianza.

El discurso contemporáneo, sin embargo, es más matizado. El empoderamiento no proviene del objeto en sí, sino de la capacidad de elegirlo. Para algunas mujeres, los tacones representan una forma de autoexpresión, ya que revelan gusto, deseo estético y control sobre la propia imagen. Para otras, son un accesorio reservado para ocasiones especiales, o incluso algo que deciden no usar jamás. En todos los casos, la fuerza está en la decisión autónoma.

La moda ha entendido esta complejidad. Marcas como Christian Louboutin, Manolo Blahnik o Jimmy Choo han llevado el tacón a un espacio simbólico donde conviven sensualidad, fuerza e individualidad. Sus diseños —a veces escultóricos, a veces minimalistas— funcionan como herramientas narrativas para mujeres que desean marcar su ritmo y su identidad en cada paso.

Hablar de tacones como símbolo de empoderamiento femenino no implica glorificarlos ni convertirlos en un requisito. Más bien reconoce su papel como objeto cultural que ha acompañado transformaciones sociales profundas. Lo poderoso no está en la altura del diseño, sino en la intención que lo sostiene: una mujer que elige cómo quiere caminar su historia.

Eurídice Aiymet Garavito García
