El impactante look futurista de Shakira durante la inauguración de ‘Las mujeres ya no lloran’ World Tour

Al fin arrancó una de las giras más esperadas de 2025 y se trata de ‘Las mujeres ya no lloran’ World Tour inspirada en la reconstrucción holística de una loba luego de una inminente ruptura, así es como Shakira le canta a su último proceso emocional y lo comparte con sus millones de fans en todo el mundo.

No podíamos esperar menos de la colombiana que convirtió sus heridas en millonarias facturas y amamos el resultado, ‘Las mujeres ya no lloran’ World Tour apenas lleva dos fechas en Brasil y ya es un fenómeno mundial. No podemos esperar a que llegue a México con varios récords rotos previamente.

Shakira luce joyería firmada por Tiffany & Co.

La cantante colombiana deslumbró al público brasileño con una impecable silueta plateada firmada por Zuhair Murad personalizado con corpiño de espejo y escote en forma de corazón hecho a base de 350 fragmentos de espejo y 10 mil cristales, muy ad hoc con la temática del último disco de la loba donde piedras preciosas como la esmeralda, el diamante, el zafiro y el rubí que representan valores como la fuerza, la resiliencia, la pasión y la vulnerabilidad respectivamente.

Fiel a su estilo, Shakira lució su icónica melena rubia que siempre juega a contraste con sus escotes finamente rematados en las muñecas con la colección de brazaletes Bone de Tiffany & Co. de la diseñadora Elsa Peretti, ambas piezas fueron fabricadas por primera vez en platino y adornados con un exquisito pavé de diamantes, diseñados especialmente para la gira mundial de Shakira.

Cada brazalete, confeccionado a medida y grabado a mano con el nombre de la gira Las Mujeres Ya No Lloran World Tour.

El brazalete Bone en platino es una verdadera obra maestra, con más de 100 diamantes engastados a mano en la curva de la pieza, cuya forma evoca el característico diseño Teardrop de Elsa Peretti.

Hace mucho tiempo intenté combatir il mio dolore (mi dolor) al llevar la forma de una lágrima en plata alrededor de mi cuello. Si tienes lágrimas en el cuello o en los oídos, no las tienes en los ojos Elsa Peretti

Este sentimiento refleja de manera conmovedora el mensaje de la gira de Shakira, una celebración de la resiliencia, independencia y fortaleza emocional de las mujeres.

Diseñado en 1970, el icónico brazalete Bone permanece como una visión revolucionaria de la feminidad. La innovadora creación de Elsa Peretti está esculpida para ajustarse específicamente a la muñeca izquierda y derecha, una decisión intencional que permite que la pieza se adapte al cuerpo. Con una forma sensual y escultórica, el brazalete Bone refleja la fuerza del cuerpo humano en un equilibrio perfecto entre poder y gracia.