De la pasarela a tu clóset esta Navidad

Con Urbanic , esta temporada festiva está a punto de recibir un upgrade digno de alfombra roja. ¿Lo mejor de todo? ¡Puedes hacerlo aquí aprovechando los mejores precios en la selección de piezas para esta época!

La tendencia de combinar lo clásico con toques modernos está dominando las pasarelas internacionales, y Urbanic , la marca inglesa, tiene todo lo que necesitas para llevarla directo a tu mesa navideña.

Piensa en vestidos satinados con detalles metálicos , tops de pedrería que capturan la luz como una bola de cristal y faldas midi con brillos que te harán resaltar en cualquier lugar. Estos looks no solo son perfectos para tu cena, sino que también convertirán las fotos familiares en todo un desfile de estilo.

Porque entre luces, brindis y deliciosa comida, también necesitas sentirte cómoda.

Los sets de dos piezas con tejidos elásticos y brillantes son la apuesta ganadora: no solo estilizan, también son perfectos para moverte con libertad (¡o pedir ese recalentado sin preocupaciones!). Si prefieres algo más relajado pero con estilo, prueba los jeans con aplicaciones statement. ¡Un acierto seguro!

El toque final

Un buen look no está completo sin los accesorios adecuados. Maxi-cadenas doradas, pendientes XXL y bolsos con texturas metálicas serán tus mejores aliados. ¿El truco? Añadir detalles que contrasten, como un clutch de terciopelo o unos tacones nude. Este mix entre lo tradicional y lo vanguardista crea un equilibrio perfecto que robará miradas.

Y, por supuesto, no podemos dejar atrás los clásicos para el frío. Un buen abrigo no solo te mantiene calientita, también eleva tu look al máximo por ser la pieza estrella. Busca uno que destaque tanto en colores como en texturas.

