Suscríbete
Moda

Arte y moda en un sólo vestido, así fue el look más disruptivo de Cate Blanchett en Venecia 2025

¿De qué está hecho el vestido que lució Cate Blanchett en Venecia 2025? Así fue el look que desafió los límites entre moda y arte firmado por Maison Margiela

September 05, 2025 • 
Eurídice Aiymet Garavito García
"Father Mother Sister Brother" Red Carpet - The 82nd Venice International Film Festival

Arte y moda en un sólo vestido, así fue el look más disruptivo de Cate Blanchett en Venecia 2025

Franco Origlia/Getty Images

Cate Blanchett volvió a demostrar por qué es un ícono de estilo irrepetible en la 82ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. Para el estreno mundial de Father Mother Sister Brother, la actriz australiana sorprendió con una elección que condensó arte, moda y una dosis de teatralidad, se trató un conjunto de la colección Artisanal 2025 de Maison Margiela, diseñado por Glenn Martens.

El look estaba compuesto por un top negro minimalista que, al observar de cerca, dejaba entrever un corsé en satén duquesa color piel, fiel al rigor artesanal de la maison. Pero el verdadero impacto se concentraba en la falda, una pieza que trascendía el vestido de gala tradicional y lo convertía en una obra viva.

También te interesa...
cq5dam.web_.1280.1280.jpeg-1498.jpg
Celebridades
Los mejores looks de red carpet los luce Cate Blanchett
November 16, 2017
 · 
Harper’s Bazaar
Tengo el cabello corto, y este peinado de Cate Blanchett me ha salvado en todos los eventos formales
Belleza
Tengo el cabello corto, y este peinado de Cate Blanchett me ha salvado en todos los eventos formales
November 06, 2024
 · 
Regina Barberena

La falda como lienzo

La prenda fue confeccionada con un collage de estampados inspirados en pinturas de nature morte. Este recurso, que mezcla referencias pictóricas con técnica de haute couture, otorgaba a la tela la densidad visual de un lienzo clásico y una textura cercana a las plumas de aves exóticas. Sobre esa base, se aplicaron alas en relieve elaboradas con el mismo material, un detalle que confería tridimensionalidad y movimiento a cada paso de Cate Blanchett. El efecto fue hipnótico ya que la falda parecía transformarse en una escultura en constante metamorfosis, mitad pictórica, mitad plumaria.

La fuerza del detalle Margiela

Para completar el estilismo, Cate Blanchett llevó las icónicas botas Tabi Claw de cuero negro, montadas sobre cuñas de metacrilato translúcido. Este calzado, conocido por su carácter vanguardista, funcionó como contrapunto futurista frente a la riqueza artesanal de la falda. El contraste entre las alas aplicadas y la dureza arquitectónica del zapato encapsulaba la tensión estética que define el debut de Glenn Martens en Margiela: lo romántico frente a lo subversivo, lo clásico enfrentado a lo contemporáneo.

Una declaración en la alfombra roja

El conjunto no sólo destacó por su innovación material, sino también por la narrativa que encierra. En un festival que históricamente ha servido como plataforma para reafirmar la alianza entre cine y moda, Cate Blanchett elevó el discurso visual con un atuendo que parecía interrogar los límites entre vestimenta, arte y performance.

Más allá del glam, lo disruptivo de este vestido radicó en su capacidad de desestabilizar lo que esperamos de la alta costura en una alfombra roja donde no solo buscó adornar, sino de provocar reflexión estética.

cate blanchett Festival de Cine de Venecia maison margiela
Eurídice Aiymet Garavito García
TAMBIÉN TE VA A GUSTAR
"Frankenstein" Photocall - The 82nd Venice International Film Festival
Agenda
Frankenstein conquista Venecia con una ovación histórica —y ya tiene fecha de estreno en México
August 30, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_539776074_18525184465048189_190553175058516582_n (1).jpg
Moda
Dario Vitale debuta como diseñador de Versace junto a Julia Roberts en el Festival de Cine de Venecia 2025
August 29, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
pandora-talisman-una-oda-contemporanea-y-elegante-a-los-antiguos-amuletos.png
Moda
Pandora Talisman: una oda contemporánea y elegante a los antiguos amuletos
August 28, 2025
 · 
Harper’s Bazaar
SaveInsta.to_538862045_18522542992033981_5586997521639794894_n.jpg
Belleza
Heidi Klum luce la tendencia mermaid waves para el Festival de Cine de Venecia 2025
August 27, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Captura de pantalla 2025-08-24 134645 (1).png
Moda
El inesperado truco de estilo que las expertas han puesto de moda para seguir llevando pareos en otoño 2025
El pareo deja de ser exclusivo de la playa y ahora se llevará sobre los jeans en otoño 2025
August 24, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Celebrity Sightings In Paris - February 5, 2020
Moda
6 tendencias que ya no llevaremos este otoño‑invierno 2025
Renovarse significa desprenderse de lo que ya no vibra y la próxima temporada le diremos adiós a estas seis tendencias que nos dieron lo mejor de sí, pero ya se perfilan como oldie
August 22, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
SaveInsta.to_475461241_18479768608054355_5393404697557246245_n.jpg
Moda
Zoë Kravitz apuesta por el vestido lencero más deseado de la temporada —y cuesta solo 90 euros
Zoë Kravitz confirma que el vestido lencero es la prenda de transición definitiva: elegante, versátil y disponible por sólo 90 euros
August 22, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García
Diana At Home Highgrove
Moda
El overol que llevaban Carolina de Mónaco y Lady Di en los años 70 y 80 vuelve a estar de moda
El overol de mezclilla, que nuestras royals favoritas convirtieron en símbolo de estilo en los 70 y 80, regresa en 2025 reinventado en pasarelas y street style como pieza clave del armario contemporáneo
August 21, 2025
 · 
Eurídice Aiymet Garavito García