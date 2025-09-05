Arte y moda en un sólo vestido, así fue el look más disruptivo de Cate Blanchett en Venecia 2025

Cate Blanchett volvió a demostrar por qué es un ícono de estilo irrepetible en la 82ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia. Para el estreno mundial de Father Mother Sister Brother, la actriz australiana sorprendió con una elección que condensó arte, moda y una dosis de teatralidad, se trató un conjunto de la colección Artisanal 2025 de Maison Margiela, diseñado por Glenn Martens.

El look estaba compuesto por un top negro minimalista que, al observar de cerca, dejaba entrever un corsé en satén duquesa color piel, fiel al rigor artesanal de la maison. Pero el verdadero impacto se concentraba en la falda, una pieza que trascendía el vestido de gala tradicional y lo convertía en una obra viva.

La falda como lienzo

La prenda fue confeccionada con un collage de estampados inspirados en pinturas de nature morte. Este recurso, que mezcla referencias pictóricas con técnica de haute couture, otorgaba a la tela la densidad visual de un lienzo clásico y una textura cercana a las plumas de aves exóticas. Sobre esa base, se aplicaron alas en relieve elaboradas con el mismo material, un detalle que confería tridimensionalidad y movimiento a cada paso de Cate Blanchett. El efecto fue hipnótico ya que la falda parecía transformarse en una escultura en constante metamorfosis, mitad pictórica, mitad plumaria.

La fuerza del detalle Margiela

Para completar el estilismo, Cate Blanchett llevó las icónicas botas Tabi Claw de cuero negro, montadas sobre cuñas de metacrilato translúcido. Este calzado, conocido por su carácter vanguardista, funcionó como contrapunto futurista frente a la riqueza artesanal de la falda. El contraste entre las alas aplicadas y la dureza arquitectónica del zapato encapsulaba la tensión estética que define el debut de Glenn Martens en Margiela: lo romántico frente a lo subversivo, lo clásico enfrentado a lo contemporáneo.

Una declaración en la alfombra roja

El conjunto no sólo destacó por su innovación material, sino también por la narrativa que encierra. En un festival que históricamente ha servido como plataforma para reafirmar la alianza entre cine y moda, Cate Blanchett elevó el discurso visual con un atuendo que parecía interrogar los límites entre vestimenta, arte y performance.

Más allá del glam, lo disruptivo de este vestido radicó en su capacidad de desestabilizar lo que esperamos de la alta costura en una alfombra roja donde no solo buscó adornar, sino de provocar reflexión estética.