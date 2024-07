Ariana Grande se convierte en embajadora de Swarovski y hará su debut este diciembre 2024

Después de estrenarse como perfumista al sacar su nueva línea de fragancias —Cloud, Cloud Pink, Mod Vanilla y Mod Blush—, ahora Ariana Grande se suma a una familia de Alta Joyería a finales de año. La cantante de thank you, next fue nombrada embajadora de Swarovski y representante de la marca, y veremos esta unión de fuerzas con una campaña navideña en 2024.

Ariana Grande debutará como embajadora de Swarovski antes de terminar el año

Esta asociación une a dos íconos de la cultura pop y se lanzará con una campaña navideña en 2024. La cantante ganadora de varios Grammys, compositora y actriz, se encuentra entre los artistas más influyentes del mundo, famosa por sus impresionantes actuaciones y su increíble rango vocal. Ariana también es una poderosa defensora de la inclusión y el empoderamiento.

Ariana Grande comentó: “Estoy encantada de ser embajadora de la marca Swarovski. Es un honor representar una casa que comparte mi pasión por la creatividad, traspasa los límites más allá del mundo de la joyería y promueve valores de autoexpresión sin complejos. No puedo esperar para embarcarme en este viaje e inspirar a otros a abrazar su propio brillo único”.

Giovanna Engelbert, directora creativa global de Swarovski, comentó: “El carisma y la energía positiva de Ariana resuenan con la esencia de Swarovski de llevar alegría al mundo y estoy encantada de que se una a nosotros como embajadora de la marca. Ariana es una artista brillante cuya creatividad brilla a través de su composición e interpretación vocal, así como de su estilo personal. Espero que podamos crear diálogos creativos inspiradores junto con ella”.